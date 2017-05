Chris Cornell begraves nå

Brad Pitt og Pharrell var blant de fremmøte da Chris Cornell ble gravlagt i en privat og lukket sermoni i Hollywood Forever Cemetery fredag.

Fansen hadde samlet seg utenfor de lukkede portene og det ble spilt musikk av Soundgarden fra små bærbare høytalere utenfor Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles, mens biler med den nærmeste familie og venner ankom begravelsen.

Blant dem var Chris Cornells enke, Vicky og hans to yngste barn, skriver AP

Vokalisten i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, ble funnet død på hotellrommet etter en konsert i Detroit 17. mai.

GRAVLEGGES FREDAG; Begravelsen til Chris Cornell finner sted i Los Angeles fredag formiddag. Den private delen er snart over - og senere på dagen blir det en offentlig minnestund for Cornell, Foto: Jeff Christensen , AP

Ifølge foreløpige medisinske undersøkelser tok sangeren sitt eget liv. Dette har imidlertid blitt avvist av familien, og enken har blant annet uttalt at han kan ha tatt mer av en reseptbelagt antidepressiva-medisin enn foreskrevet.

Blant de fremmøte under den private delen av Cornells begravelse var også Lars Ulrich og James Hetfield i Metallica og Dave Navarro fra Jane’s Addiction.

Den private seremonien vil bli etterfulgt av åpen minnestund litt senere på dagen fredag. Cornell vil bli gravlagt på Hollywood Forever Cemetery, hvor kjente størrelser som Jayne Mansfield, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino og Cecil B. DeMille er gravlagt.

Onsdag publiserte enken til Chris Cornell et rørende avskjedsbrev til sin avdøde ektemann.

Brevet som i sin helhet er offentliggjort i Billboard starter slik:

«Til min gode, nydelige Christopher

Du var den aller beste far, ektemann og svigersønn. Din tålmodighet, empati og kjærlighet kom frem gjennom alt.

Du har alltid sagt at jeg reddet deg, at du ville ikke vært i live, hadde det ikke vært for meg. Det gledet mitt hjerte å se deg lykkelig, levende og motivert»