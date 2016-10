Cheryl Fernandez-Versinis ekteskap slutt etter 14 sekunder i retten

Ektemannens oppførsel skal ha forårsaket stress og vektreduksjon for den tidligere Girls Aloud-stjernen.

Cheryl Fernandez-Versini (33) giftet seg i all hemmelighet med franske Jean-Bernard Fernandez-Versini i 2014. Eksparet flyttet fra hverandre i vinter etter 19 måneder som ektepar.

I sommer viste hun frem sin nye flamme, One Direction-stjernen Liam Payne (23) på den rødeløperen. Da hadde flere medier allerede spekulert i om de to var et par i flere måneder. De to møttes under auditions til «X-Factor» først for åtte år siden, deretter i 2010 da boybandet «One Direction» ble dannet.

Les også: Vil fjerne kjæreste-tatoveringen

KRITISERT FOR VEKTTAP: Cheryl Fernandez-Versini på de første «X-Factor»-auditionene i England i 2015 Foto: SHIRLAINE FORREST , Getty Images

Først nå er skilsmissen inne i sin siste fase, og ifølge blant annet The Telegraph, Daily Mail og Sky News tok dagens høring i retten kun 14 sekunder. Ingen av partene var til stede i den sentrale familieretten i London i dag - kun deres advokater.

Ifølge Britisk media viser rettspapirene at Cheryl Fernandez-Versini følte at den tidligere ektemannens urimelige oppførsel forårsaket stress og vektreduksjon

I 2015 fikk hun mange kritiske kommentarer etter at hun hadde blitt mye slankere. Da sa hun at hun ikke brydde seg om kommentarene, men at hun var drittlei av at folk tror det er ok å være slemme eller gi folk kropps-skam.

– Vær så snill ha litt respekt og forstå at det kanskje er grunner til hvorfor før du åpner munnen.

Les også: Slår tilbake mot vekttap-rykter

En talsperson for den tidligere «X-Factor»-dommeren, sier at de nå har fått en «decree nisi», som betyr den nest siste erklæringen før skilsmissen er fullført. Om seks uker og en dag kan paret søke om å gjøre erklæringen endelig.

– Ingen flere kommentarer vil bli gitt, og de ber om at privatlivet deres blir respektert.

Hun ble sparket fra den amerikanske versjonen av talentshowet i 2011. Det gjorde at hun omtalte Simon Cowell som fiendevenn i over ett år. Det skjedde kort tid etter at hun var alvorlig syk med malaria, og gikk gjennom en skilsmisse fra fotballspilleren Ashley Cole.