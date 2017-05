Rørt Céline Dion markerte 20 år for hitballade

Céline Dion (49) kjempet mot tårene da hun fremførte «Titanic»-låten «My Heart Will Go On» på prisutdeling.

Miley Cyrus (24) var ikke den eneste som var nær ved å gråte da hun opptrådte under søndagens Billboard Music Awards i Las Vegas. Popdronningen Céline Dion gikk på podiet med sin aller største hitlåt – og ikke et øye var tørt, skal vi tro flere amerikanske medier.

«Titanic»-balladen har fått en helt ny og spesiell mening etter at 49-åringen mistet ektemannen René Angelil i januar i fjor.

Dion holdt ingenting tilbake da hun sang «My Heart Will Go On» – 20 år etter at «Titanic» rullet over kinolerretene. Publikum skal ha reist seg og applaudert i nesten et minutt, skriver Rolling Stone.

GA ALT: Céline Dion. Foto: AFP

– Det er en stor ære å få opptre her. Ektemannen min sa alltid at jeg kommer til å ha en livslang karriere så lenge jeg fortsetter å synge, uttalte Dion til Billboard før opptredenen.

– Nå har det gått 20 år, og jeg er tilbake på Billboard Awards, hvor jeg også i fjor sang «My Heart Will Go On» og ble belønnet med ikon-prisen – som jeg fikk overrakt av sønnen min. Det var ganske så følelsesladet, mimret sangstjernen.

– Det er fortsatt sterke følelser, for jeg kan forsatt se for meg alt som skjedde i fjor.

I 2015 gikk også mannen bak den ikoniske og Oscar-belønnede låten bort. James Horner døde i flystyrt og ble bare 61 år gammel.

Sangeren hadde for anledningen valgt en svært oppsiktsvekkende englevinge-lignende kreasjon med en så dyp utringning som vi aldri før har sett henne i – vel å merke med et flortynt stoff som holdt overdelen på plass.

I år vadet Cher (71) som ble belønnet med ikon-prisen, og alle som synes antrekket til Dion var oppsiktsvekkende, bør ta en titt på hva Cher hadde iført seg.

