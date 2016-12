Céline Dions ønsker for den første julen uten ektemannen René Angélil

Céline Dion ønsker av hele sitt hjerte at den første julen uten hennes kjære ektemann René Angélil, som døde i januar i år, skal bli en riktig god og lykkelig jul.

– Jeg kan ikke leve livet og være hun som mistet mannen sin – og barna mine som ikke lenger har noen far, sier Dion i et intervju med Page Six.

Det har vært et tøft år for den kanadiske stjernen. Først døde ektemannen Rene av 14. januar i år etter å ha hatt kreft i mange år. Dagen etter døde Dions eldre bror Daniel, også han av kreft.

– Jeg må være stolt og sterkt. Det er slik jeg alltid har vært. Jeg vil stå oppreist, være positiv og velge hvilke slag jeg skal kjempe. Jeg vil leve i nuet. Ikke for morgen, men for dagen i dag. Vel vitende om at alt ikke er perfekt. Alt man drømmer om vil ikke gå ikke oppfyllelse, sier hun Céline Dion.

FAMILIE I SORG: Céline Dion på vei ut av kirken sammen med barna Rene-Charles og tvillingene Eddy og Nelson etter bisettelsen til ektemannen og barnas far René Angélil Foto: Paul Chiasson , AP

Hun er opptatt av denne «bittersøte julen» skal først og fremst være en fin tid med barna, ikke en tid for å dyrke smerten over tapet. I ektemannen ånd, skal hun og de tre barna deres 15 år gamle René-Charles og de seks år gamle Nelson and Eddy, tilbringe julen på ski i Montana slik familien gjorde i alle år, bortsatt fra i fjor da René var for syk.

– Vi kommer til å tenke på ham hele tiden. Når vi tar heisen opp er han med oss, når vi kjører ned bakken er han med oss, sier Céline Dion.

Det var en sorgtung familie som tok farvel med René Angélil i åpen kiste inne i Notre-Dame Basilica i Montreal en kald januardag i år. Men Ikke bare den nærmeste familie. Céline Dion meldte via sin Twitter-konto at alle som ville, skulle få følge det som skjedde utenfor og i kirken via en direktesending på nettet. Tusenvis strømmet til Notre-Dame Basilica i Montreal i Canada for å vise sin siste respekt overfor Angélil.

Dagen etter at Céline Dion hadde fulgt sin avdøde mann til graven, var det minnestund for hennes eldre bror, Daniel.

– Vi klarer oss bedre for hver dag som går og det går fint med barna mine. Det kommer en dag hvor man må gå videre. Gårsdagen er forbi, morgendagen er ikke her enda. Men det er dagen i dag, sier Céline Dion.