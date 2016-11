Se hvem Dan reddet fra motorhavari

Motorsyklisten som trengte hjelp, viste seg å være selveste «The boss».

Hvem skulle tro at det var én av USAs og verdens største rockestjerner som trengte assistanse? En gruppe av syklister fra Freehold American Legion hjalp Bruce Springsteen (67) etter motorsykkelen hans brøt sammen, melder The Guardian.

Å påtreffe Bruce Springsteen på en havarert motorsykkel på en veiskulder kunne nok gi assosiasjoner til én av sangene hans, der hovedpersonene ofte er drømmende, lengtende mennesker med lite penger. Det siste er neppe tilfelle for Bruce.

Det var Dan Barkalow som oppdaget en havarert motorsyklist i nærheten av Allaire State Park i Wall Township, da motorsyklistene kjørte hjem etter et arrangement for krigsveteraner.

– Motorsyklister må holde sammen. Jeg stoppet for å se om han trengte hjelp, og det var Bruce, sier Barkalow til The Guardian.

Barkalow sier at de forsøkte å få sykkelen i gang, men når det ikke gikk, endte det med at Springsteen satte seg bakpå en Ryan Bailey-sykkel. Legenden var iført en brun bikerjakke, og hadde et rødt tørkle i halsen. Ferden gikk til en lokal bar.

–Vi satt der og skravlet en halv time, tre kvarter til noen kom og plukket han opp. Fin fyr, jordnær. Han snakket om motorsykler og gamle dager i Freehold. Det var hyggelig å hjelpe. En person som vokste opp i Freehold hjelper en annen, sier Barkalow til The Guardian.

Krigsveteranene kom fra organisasjonen American Legion. Organisasjonen arrangerer minnehøytider og frivillig arbeid, og engasjerer seg også i amerikansk politikk. Påfallende nok har Bruce Springsteen gått fra å være nærmest ikke-politisk til å bli en engasjert stemme. I valgkampen kom Springsteen med krass kritikk av Donald Trump og spilte opp for Hillary Clinton.