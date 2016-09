Bruce Springsteen signerte fraværsnotat for skoleelev

Den unge gutten fra Philadelphia ville dra og møte Bruce Springsteen, men måtte egentlig på skolen. Så fikk han en god idé.

Skoleeleven Michael Fenerty og faren Mike, som er en stor Bruce Springsteen-fan, ville begge delta på et fanmøte med The Boss på et bibliotek i Philadelphia torsdag, skriver Philadelphia Inquirer.

Sønnen har imidlertid startet i femte klasse på en ny skole i Philadelphia. Faren ønsket derfor å sikre at han fulgte reglene til sønnens nye skole og spurte hva som er riktig framgangsmåte dersom en elev skal være borte en dag.

– Han sa at vi burde få Bruce til å skrive et fraværsnotat, sier Mike til avisen.

Resultatet ble et notat som var skrevet på vegne av Bruce Springsteen, og som The Boss selv skulle signere:

«Kjære rektor Brown: Vennligst ha Michael Fenerty unnskyldt for at han er sen eller fraværende fra skolen i dag. Han dro til Free Library of Philadeplhia for å møte meg og få en kopi av boken min. Takk!»

Da sønnen spurte Springsteen om han ville signere fraværsnotatet, svarte superstjernen ifølge faren at han var nødt til å lese notatet først. Springsteen viste til at han hadde fått trøbbel med den første kontrakten han skrev.

Fraværsnotatet ble senere overlevert til rektoren ved Masterman skole der Michael Fenerty er elev. Rektoren fikk imidlertid kun en kopi av originalen.