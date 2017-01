Bruce Springsteen holdt hemmelig avskjedskonsert for Barack Obama

Donald Trump sliter med å få artister på sitt lag. Hans forgjenger har ikke samme problem.

Mens Trump ikke engang får Springsteen-coverband til å feire hans innsettelse, skal Obama og hans ansatte i Det Hvite Hus ha fått en akustisk intimkonsert i gave av Springsteen.

Det er det anerkjente Springsteen-nettstedet Backstreets som melder dette. Nyheten er blant annet gjengitt av NME og The Guardian.

Les også: Disse spiller for Trump

Konserten skal ha funnet sted 12. januar, med mellom 200 og 250 personer tilstede.

– Det var en ydmyk, stille gest fra Bruce for å si takk til president Obama, de ansatte og deres familier. Ikke noe oppstyr, ingen seremoni, ingen presse. Bare mannen, gitaren og sangene, skriver Backstreets, som forteller at en av deres lesere var blant tilskuerne.

FÅR INGEN JUBEL-BRUCE: Donald Trump. Foto: REUTERS

Fikk du med deg? Hamrer løs på Trump

Springsteen skal ha satt mange av låtene i kontekst. I forkant av «Tougher Than The Rest» skal han ha fremhevet Obama-ekteparet som forbilder.

«Long Walk Home» ble ifølge Backstreets introdusert med Springsteens refleksjoner rundt det å befinne seg i vanskelige tider og likevel beholde optimismen.

«Det var en klar følelse av at noe er over», skriver nettstedet, som melder at disse sangene ble spilt:

«Working on the Highway»

«Growin' Up»

«My Hometown»

«My Father's House»

«The Wish»

«Thunder Road»

«The Promised Land»

«Born in the U.S.A.»

«Devils & Dust»

«Tougher Than the Rest»

«If I Should Fall Behind»

«The Ghost of Tom Joad»

«Long Walk Home»

«Dancing in the Dark»

«Land of Hope and Dreams»