Bruce og Beyoncé på konserttoppen

Bruce Springsteen og Beyoncé håvet inn mest penger på sine turneer i 2016, men Coldplay solgte flest konsertbilletter.

Det skriver bransjenettstedet Pollstar.

Nettstedet offentliggjør de innbringende listene hver romjul og avslører at det fremdeles ligger gode penger i å være en aldrende rocker i 2016: Bruce Springsteen og hans E Street Band dro inn hele 268, 3 millioner dollar – 2,32 milliarder norske kroner – på årets The River Tour.

Bruce Springsteen holdt 76 konserter i 2016, deriblant tre i Norge: på Ullevaal Stadion, Granåsen i Trondheim og Frognerparken i Oslo.

Beyoncé er rett i hælene på The Boss og har til salt i grøten, hun også – 256, 4 millioner dollar utgjør 2,21 milliarder norske kroner for Queen Bey.

På tredjeplass kommer britene i Coldplay som innkasserte 241 millioner dollar, eller 2, 08 milliarder norske kroner.

Resten av topp fem-listen kompletteres av Guns N'Roses og Adele med henholdsvis 1, 62 milliarder norske kroner og 1, 44 milliarder norske kroner.

Det er imidlertid Coldplay som har solgt flest billetter av alle. Britene kan se tilbake på et billettsalg på over 2, 6 millioner mot Springsteens 2, 4 millioner i 2016.

Los Angeles Times skriver at totalinntektene for konsertmarkedet i 2016 var på 14,43 milliarder kroner, en økning på 11 prosent fra året i forveien.

Bruce Springsteen & The E Street Band er for øvrig ikke helt ferdig med turneen, selv om de avsluttet den europeiske og amerikanske runden i Foxborough nord for Boston i midten av september.

I januar og februar tar The Boss nemlig turen over til Australia og New Zealand.