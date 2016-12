Sony hacket på Twitter: Skrev at Britney Spears var død

Sjokkerte Britney-fans kan puste lettet ut. Hun lever fortsatt i beste velgående.

En rekke kjente personligheter har dødd i 2016, men Britney Spears er ikke en av dem. Mandag ble Sony Musics offisielle Twitter-konto utsatt for et hackerangrep. På kontoen skrev plateselskapet at den kjente sangeren er død, melder CNN.

Meldingen kom samme dag som det ble klart at George Michael er død.

Fra kontoen kom meldingen «RIP @britneyspears #RIPBritney 1981-2016». Deretter kom det en ny melding som om at hun var død som følge av et uhell og at de ville fortelle mer om dette snart. Meldingene er nå slettet. Spears manager var rask med å avkrefte meldingene til CNN.

– Jeg antar at kontoen deres har blitt hacket, sa Adam Leber til CNN.

– Jeg har ikke snakket med noen. Britney er frisk og rask. Det har vært noen andre klovner på internett gjennom årenes gang som har kommet med lignende påstander om hennes død, men aldri fra den offisielle Twitter-kontoen til Sony, sa han.

Sonys kommunikasjonssjef Liz Young ønsket ikke å kommentere hendelsen til CNN.

Ifølge BBC har hackergruppen Ourmine tatt på seg ansvaret for angrepet. Til BBC sier Sony at de beklager til Britney Spears og hennes fans for forvirringen som oppstod. De forteller også at kontoen hadde blitt kompromittert og at problemet nå er fikset.