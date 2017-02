Lille-Spears' datter (8) skadet i ulykke

Jamie Lynn Spears' datter – Britneys niese – skal være innlagt på sykehus etter en alvorlig ulykke.

En rekke amerikanske medier melder at åtteåringen var utsatt for en ATV-ulykke søndag, og at tilstanden er kritisk.

TMZ skriver at den unge jenta skal ha havnet i vannet og blitt liggende under i flere minutter før hun ble hentet opp, men dette er ikke bekreftet.

En talsperson for Spears-familien sier til People at det verserer uriktige opplysninger om ulykken:

«Detaljene som er fremsatt i media angående hendelsen med Jamie Lynns datter Maddie, er feil. På det nåværende tidspunkt ber Spears-familien om respekt for privatlivet og er takknemlige for alle bønner og all støtte», heter det i en pressemelding.

Åtteåringens bestefar Jamie Spears, Jamie Lynn og Britneys far, sier til E! News:

– Alt jeg kan si er at dere må be for vår kjære Maddie.



Åtteåringen skal ha deltatt på en jaktutflukt hjemme i Kentwood i Louisiana, men moren Jamie Lynn (25) skal ikke ha vært til stede da ulykken skjedde.

2002: Britney Spears var superstjerne, mens Jamie Lynn var helt i startgropen under Teen Choice Awards i Los Angeles. Foto: AP

Gravid som 16-åring

Jamie Lynn, som fra 2005–2008 spilte hovedrollen i TV-serien «Zoey 101», skapte overskrifter da hun i 2007, bare 16 år gammel, ble gravid med sin tre år eldre kjæreste Casey Aldridge. Datteren ble født i juni 2008.

– Jeg har oppdratt henne med ærlighet og masse kjærlighet. Hun er en veldig fornøyd og glad, liten jente. Som mor kan jeg ikke be om noe mer. Hun er det jeg er aller mest stolt av i hele verden, og sånn vil det alltid være, uttalte Jamie Lynn i et intervju i fjor sommer.

Droppet karrieren



Jamie Lynn Spears hadde like før graviditeten seilt opp som den store kjendisyndlingen i USA, omtrent på samme tid som hennes ni år eldre søster Britney Spears (nå 35) gikk ned for telling og kollapset.

Graviditeten innebar imidlertid at både Jamie Lynns TV-karriere og Zoeys levetid på skjermen fikk en brå slutt. TV-produsentene bestemte midt i sesong fire av «Zoey 101» å legge hele serien død.

Det nesten fire år lange av-og-på-forholdet til barnefaren røk for godt i 2010. I dag er Jamie Lynn gift med forretningsmannen Jamie Watson.

ZOEY: Jamie Lynn Spears under TV-suksessen i 2006. Foto: Reuters

Men USA har ikke glemt den unge stjernen. I fjor sommer viste TLC en dokumentar om henne: «Jamie Lynn Spears: Når lyset slukner».

– Alle disse unge jentene som jeg visste så opp til meg. Men jeg hadde satt meg selv i en voksen situasjon, så jeg ville takle det på en voksen måte. Alderen var aldri noen unnskyldning for meg, forklarte 25-åringen, som trakk seg helt tilbake for å konsentrere seg om morsrollen.

Men «Lille-Spears», som hun har blitt kalt i alle år, har ikke gitt opp drømmen om et liv i rampelyset. Hun har gitt ut flere countrylåter, og i 2013 lyktes hun i få en av dem inn på Billboard-listen i hjemlandet.