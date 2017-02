Britneys niese (8) våknet fra koma

Etter å ha svevd mellom liv og død i to døgn, er datteren til Britney Spears' lillesøster endelig ved bevissthet.

Åtte år gamle Maddie var utsatt for en ATV-ulykke søndag. Hun havnet i vannet og skal ha blitt liggende under i flere minutter før hun ble hentet opp.

Ungjenta var fastspent i kjøretøyet, og familiemedlemmer måtte løpe ut i vannet for å få henne løs. Redningspersonell ankom etter få minutter.

Ulykken skjedde på Spears-familiens egen eiendom i Kentwood i Louisiana. Ifølge CNN var Maddies mor, Jamie Lynn (25), blant øyenvitnene til hendelsen.

Politiet i Tangipahoa Parish bekrefter ifølge nyhetsbyrået WENN at Maddie våknet fra koma tirsdag – omgitt av moren, faren og stefaren. Hun skal ha gjenkjent familiemedlemmene og klart å si noen ord. Angivelig er det ingenting som tyder på at hun skal ha pådratt seg alvorlige, varige skader.

UNG MOR: Jamie Lynn Spears i 2006 – 14 år gammel – to år før hun ble gravid. Foto: AP

– Hun kom til bevissthet midt på dagen tirsdag, lyder det i uttalelsen fra sheriffkontoret.

Maddie ble fløyet med ambulansehelikopter til et sykehus i New Orleans etter ulykken.

«På det nåværende tidspunkt ber Spears-familien om respekt for privatlivet og er takknemlige for alle bønner og all støtte», het det i en pressemelding fra familien mandag.

Åtteåringens bestefar Jamie Spears, Jamie Lynn og Britneys far, uttalte til E! News mandag:

– Alt jeg kan si er at dere må be for vår kjære Maddie.



Britney postet et bilde av niesen på Instagram tirsdag, hvor hun ytret ønske om t folk skulle be for henne (artikkelen fortsetter under bildet):

Gravid som 16-åring

Jamie Lynn, som fra 2005–2008 spilte hovedrollen i TV-serien «Zoey 101», skapte overskrifter da hun i 2007, bare 16 år gammel, ble gravid med sin tre år eldre kjæreste Casey Aldridge. Datteren ble født i juni 2008.

– Jeg har oppdratt henne med ærlighet og masse kjærlighet. Hun er en veldig fornøyd og glad, liten jente. Som mor kan jeg ikke be om noe mer. Hun er det jeg er aller mest stolt av i hele verden, og sånn vil det alltid være, uttalte Jamie Lynn i et intervju i fjor sommer.

SØSTRE: Jamie Lynn Spears og storesøster Britney på Peoples Choice Awards i 2002. Foto: AP

Jamie Lynn Spears hadde like før graviditeten seilt opp som den store kjendisyndlingen i USA, omtrent på samme tid som hennes ni år eldre søster Britney Spears (nå 35) gikk ned for telling og kollapset.

Graviditeten innebar imidlertid at både Jamie Lynns TV-karriere og Zoeys levetid på skjermen fikk en brå slutt. TV-produsentene bestemte midt i sesong fire av «Zoey 101» å legge hele serien død.

Det nesten fire år lange av-og-på-forholdet til barnefaren røk for godt i 2010. I dag er Jamie Lynn gift med forretningsmannen Jamie Watson. «Lille-Spears», som hun har blitt kalt i alle år, har ikke gitt opp drømmen om et liv i rampelyset. Hun har gitt ut flere countrylåter, og i 2013 lyktes hun i få en av dem inn på Billboard-listen i hjemlandet.