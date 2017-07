Britney Spears bekrefter forhold

Artisten (35) falt for den 23 år gamle fitnessmodellen Sam Asghari.

Den siste tiden har det blitt spekulert i om Britney Spears har fått ny kjæreste.

Nå har Spears bekreftet at hun har funnet lykken med 23 år gamle Sam Asghari.

En video publisert på Spears Instagram-konto sitter de to ved siden av hverandre og smiler og tuller med hverandre. I beksrivelsen over videoen skriver Spears «Meg og kjæresten min».

PÅ SCENEN: Britney Spears holder fortsatt koken som artist. Her under en konsert i Tokyo i begynnelsen av juni. Foto: Yoshika Horita , AP



De to skal angivelig ha møttes under innspillingen av musikkvideoen til låten «Slumber Party», ifølge People. Her spilte Asghari rollen som Spears flørt. Siden den gang har Asghari delt flere bilder og statusoppdateringer om Britney Spears, men det er først nå artisten har bekreftet at de er i et forhold.

23 år gamle Sam Asghari har jobbet som modell og personlig trener, ifølge The Sun.

Nylig har Spears vært på turné i Japan, Sør-Koream Thailand, Hong Kong, Filipinene, Singapore og Israel. Asghari har fulgt med sin nye kjæreste som publikum på flere av konsertene. På en konsert i Taiwan skal de to ha kysset åpenlyst på scenen.

Snart gyver Britney Spears løs på siste del av sitt eget sceneshow i Las Vegas, hvor hun tidligere har satt nye rekorder.

Spears har tidligere vært kjæreste med popstjernen Justin Timberlake. Spears har vært gift med Kevin Federline, og de to har sønnene Sean Preston og Jaden James sammen.

Siden den gang har hun vært i flere forhold. Hun har blant annet vært forlovet med sin tidligere agent Jason Trawick, men de to brøt forlovelsen. I 2015 endte et åtte måneder langt forhold med Charlie Ebersol.

