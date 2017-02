Britney angrep paparazzo - nå selger han paraplyen på auksjon

Dette bildet av Britney Spears som angriper bilen til en paparazzo-fotograf gikk verden rundt for ti år siden. Nå selger fotografen paraplyen på auksjon.

Bildet ble tatt 21. februar 2007 i en svært utfordrende periode i Britney Spears liv. Hun gikk ut og inn av forskjellige avvenningsklinikker, lå midt i en svært opprivende skilsmisse - og hadde på toppen av det hele barbert bort alt håret sitt, angivelig fordi hun trodde hun hadde lus.

– Det var en vanskelig tid i livet hennes. Men uheldigvis for henne ble det hele foreviget, sier fotografen som hun angrep, Daniel Ramos, til nettstedet Broadly.

Ifølge Us Magazine planlegger Ramos å donere halvparten av pengene han får for paraplyen til veledighet.

– Gjerne til et formål som Britney måtte ønske, sier Ramos.

SETTER NYE REKORDER: Britney Spears (35) har satt fått livet på fote igjen 10 år etter. I jauar ble det kjent at 35-åringen har dratt inn billettinntekter på 103 millioner dollar - drøyt 845 millioner kroner på showet «Britney: Piece Of Me» som hun opptrer med i Las Vegas. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Bakgrunnen for hendelsen var at Britney på det tidspunktet hadde sammen med sin assistent oppsøkte sin fraseparerte mann Kevin Federline i hans hjem i San Fernando Valley. Da han ikke åpnet døren, skal popstjernen ha blitt svært sint.

Frustrasjonen over eksens avvisning, samtidig som hun ble fotfulgt av paparazzoer, førte til at det til slutt rant over for Britney. Da assistenten stoppet bilen, fant hun frem en paraply, hev seg ut av bilen og gikk etter fotografene.

Bildene viser Britney som hugger løs på en bil med paraply. En video viser også at en av de kjeppjagede fotografene viser frem ryggen sin med store røde merker, angivelig etter slag fra Britney Spears paraply.

Ifølge nettsteder befant Federline seg i huset sammen med parets to barn Sean og Jayden. Men han ønsket ikke å åpne døren for Britney, som hadde hatt en svært turbulent uke bak seg.

Det hører også med til historien at Britney senere hevdet at paraplyangrepet bare var skuespill.

– Jeg forberedte meg til karakteren til en rolle i en film der mannen aldri gjør sin del, slik at de tilfeldigvis bytter plass. Jeg tar alle rollene mine seriøst, og ble litt revet med, hevdet Britney den gangen.