Britiske medier: George Michael hadde tre uutgitte plater i arkivet

Pop-perfeksjonisten George Michael (53) skal ha hatt hele tre uutgitte plater i sitt arkiv da han døde i julen. Nå vil selvfølgelig fansen høre materialet.

Flere britiske medier - deriblant Daily Mirror og NME - rapporterer nå om platene og alle låtene som George Michael jobbet med i årevis, men som han aldri ble så fornøyd med at han ville gi det ut.

På direkte spørsmål fra fans på Twitter, har Michaels Wham!-kollega, Andrew Ridgeley, avvist at det er aktuelt å gi ut et uutgitt spor i forbindelse med George Michaels bortgang.

– Nei, George Michael kontrollerte alle sine utgivelser. Verken jeg eller noen andre har noen rett til å overstyre det prinsippet, svarer Ridgeley på Twitter.

Det har lenge vært kjent at George Michael over lengre tid jobbet med en oppfølger av 1990-albumet «Listen Without Prejudice Vol.1», men i stedet for et andre volum av dette albumet, ga George Michael bort tre splitter nye sanger to år senere til «Red Hot + Dance»-platen.

Inntektene herfra gikk til hiv/aids-arbeidet og var en plate som George Michael ivret sterkt for.

I samme periode, tidlig på 1990-tallet, jobbet Michael også med et album med arbeidstittelen «Trojan Souls» der celebre gjester som Stevie Wonder, Elton John, Sade, Seal, Bryan Ferry og Janet Jackson bidro på vokal.

Ifølge NME skal flere av låtene som åpenbart var ment for denne platen blitt lekket på nettet.

Daily Mirror forteller også om ytterligere to plater med arbeidstitler «Extended Plaything» og «White Light». Sistnevnte er iallfall tittelen på singlen som ble gitt ut i 2012 og var ment å være første forsmak på det som skulle bli George Michaels sjette soloalbum, men som aldri kom.

George Michael fremførte låten under avslutningsseremonien av London-OL i august dette året. Michael skrev «White Light» etter å ha vært døden nær på grunn av komplikasjoner i forbindelse med en lungebetennelse rett før.

Kjæresten Fadi Fawaz la onsdag ut en link på sin Twitter-konto (som senere ble fjernet) til en uutgitt soul-låt som heter «This Kind Of Love» og som skal være produsert av Sir Elton John.

Låten skal være fra rundt 1991 og ment for «Trojan Souls». Fawaz' melding ved linken var enkel og direkte; my baby.

I løpet av et døgn etter at Fadi Fawaz fant sin kjæreste død i sin egen seng, kunne Spotify notere en økning på hele 3000 prosent i avspilling av George Michael-sanger. Flere av låtene hans gikk inn igjen på britiske hitlister, med «Careless Whisper» som den høyeste.

George Michaels siste studioplate var «Patience» og kom ut så langt tilbake som i 2004.