Stones hyllet Dylans Nobelpris

Verdens største artister, deriblant Bruce Springsteen og The Rolling Stones, har i helgen hyllet den ferske Nobelprisvinneren i litteratur, Bob Dylan. Selv er His Bobness fremdeles taus som en østers.

I helgen delte The Rolling Stones scene med Bob Dylan (75) under siste del av Desert Trip-festivalen - eller Oldchella som mange kaller veteranfestivalen ettersom den foregår på samme sted som den årlige Coachella i California.

Det kunne ikke Mick Jagger (73) unngå å nevne fra scenen.

– Jeg vil takke Bob Dylan for en fantastisk konsert. Jeg har aldri delt scene med en Nobelprisvinner før. Bob er vår egen Walt Whitman, sa Jagger fra scenen, ifølge Forbes Magazine.

Du vet at både artister og publikum er tilårskomne når et av verdens ledende finansmagasiner rapporterer fra en rock-festival.

Forbes noterer seg at Jaggers Glimmer Twins-kollega, Keith Richards (72), også måtte frampå med sin hyllest;

– Gratulerer til Mr. Dylan for alt hva han har laget. Jeg kan ikke tenke meg noen andre som fortjener dette bedre, sa Richards.

FLERE GJEVE PRISER: Bob Dylan har mottatt flere høythengende priser også før Nobelprisen. Her overrekkes han Presidential Medal of Freedom av president Barack Obama under en seremoni i Det Hvite Hus i 2012. Dette er USAs høyeste sivile æresmedalje. Foto: Mandel Ngan , AFP



Litteraturprisvinneren selv har hittil ikke sagt et ord om hva han føler som fersk Nobelprisvinner.

Det har derimot mange andre av hans ærverdige og aldrende kolleger, deriblant Leonard Cohen (82), som mange mener bør være den neste litteraturvinneren fra populærmusikken.

– Det blir som å sette en medalje på Mount Everest som det høyeste fjellet i verden, sa Leonard Cohen nylig i en spørsmål og svar-konferanse - gjengitt i Billboard - med hans sønn, Adam Cohen, som også har produsert farens nye plate, «You Want It Darker».

Det hører med til dette at Bob Dylan bare noen dager tidligere hadde gitt en omfattende og sjelden - og svært rosende - uttalelse om Leonard Cohens betydning i hans eget komponist- og forfatterskap i et intervju med Cohen i The New Yorker.

I sin ferske selvbiografi «Born To Run» legger ikke Bruce Springsteen (67) skjul på at han neppe hadde vært der han er i dag uten inspirasjonen fra Bob Dylan. Springsteen har lagt ut en lengre hyllest på sin egen hjemmeside der han sier at «Bob Dylan er far til mitt land».

– Han stilte spørsmål som alle andre var for redde til å stille, spesielt for en femtenåring; «How does it feel... to be on your own?», skriver han.

Tom Waits (66) og kona Kathleen Brennan publiserte sin hyllest via Facebook:

– Før episke fortellinger og dikt noensinne ble skrevet ned, forflyttet de seg på vindene til den menneskelige stemme, og ingen stemme er større enn Dylans, skriver ekteparet.

Steve Earle (61) er også mer enn fornøyd, selv om han en gang lot disse ordene falle;

– Townes Van Zandt er verdens beste låtskriver og det skal jeg gjerne stå på kafébordet til Bob Dylan i mine cowboystøvler og si!

Men Earle liker selvfølgelig Dylan også.

– Det finnes to kategorier: Dylan og alle andre. Så enkelt er det. Og slik kommer det til å være til den dagen han dør, sa Earle i et ferskt intervju med GQ.

Og som sagt - mesteren selv er enn så lenge taus...