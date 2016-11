Bob Dylan kommer muligens til Stockholm likevel

Svenska Akademien mener det kan være en mulighet for at artisten kommer til landet i løpet av våren.

I oktober kom nyheten om at Bob Dylan ble tildelt Nobels Litteraturpris. Siden han fikk prisen har han vært stum om tildelingen.

Onsdag meldte Svenska Akademien at han ikke ville komme til Stockholm for å ta imot prisen. I dag kommer beskjeden om at han muligens kommer til Sverige likevel, men fortsatt ikke til prisseremonien:

– Vi vil ikke arrangere et alternativ til Nobelforedraget som normalt finner sted sjuende desember. Det er en mulighet for at Bob Dylan kommer til å opptre i Stockholm i løpet av neste år, muligens til våren, og det er et perfekt tidspunkt for ham å holde sitt foredrag, skriver Svenska Akademien i en pressemelding.

Akademien skriver at de kommer tilbake med mer informasjon så fort de får noe mer. Foredraget må holdes innen seks måneder etter prisutdelingen som er 10. desember 2016.

Ifølge musikkredaktør i Aftonbladet Håkan Steen ville det ikke være spesielt om Dylan kom til Sverige for å holde konsert neste år. Han tviler likevel på at han ville kommet om han ikke skulle ta i mot Polarprisen, og spille etter utdelingen.

– Det finnes sikkert håp om at det vil bli et foredrag når han likevel skal hit og spille, sier han til avisen.

VGs musikkanmelder Morten Ståle Nilsen mente på onsdag at avbudet er «en uhyre Bob Dylan-aktig manøver».