D.D.E. med ellevill turné

«Vi kika på båta fra Bergen og Murmansk og Mo», heter det i D.D.E.-klassikeren «Vinsjan på kaia». Og det er akkurat på de tre stedene nordtrønderne holder konserter i juni, på tre påfølgende dager.

– Dette skal være en once in a lifetime-opplevelse. Vi tillater oss å være litt pop-stjerner og leier to privatfly for å få det til, med tv-team på slep som skal lage dokumentar. Med all respekt for Bergen og Mo, for der har vi jo spilt før; det er Murmansk som blir det spektakulære her, sier Bjarne Brøndbo til VG.

Årsaken til galskapen (det blir til og med anledning til å tilbringe en helg i Murmansk i D.D.E.s regi) er 25-årsfeiringen til D.D.E. som kulminerer med en storkonsert i Oslo Spektrum i oktober, men mini-turneen i Bergen, Murmansk og Mo skjer henholdsvis den 15., 16. og 17. juni.

Brøndbo har gode minner fra Mo i Rana.

– Javisst, eller nesten skremmende minner. I 1996 holdt vi en vanvittig konsert der for 5000 mennesker på kaia. For et folkehav! Det var fullstendig kaos, og jeg nekter å tro at vaktene hadde full kontroll, jeg ble nesten redd. Men på den tida var vi et fenomen større enn oss selv, og folk gikk mann av huse for å se oss overalt. Vi skjønte knapt sjøl hva som skjedde, forteller han.

Bjarne Brøndbo sniker likevel inn en god historie fra den samme konserten.

– Vi var sju mann på scenen den gangen, og Terje Tranaas var den siste som skulle løpe ut. Men da sjetteman var ute, lurer jeg på om ikke vaktene bestemte seg for at nå fikk det pinadø være nok. Så de stoppet Terje på vei inn, og han fikk ikke kranglet seg inn igjen før vi var ferdig med første låt, flirer Brøndbo.

En annen årsak til at nettopp «Vinsjan på kaia» - med tekst av Idar Lind og toner av Frode Viken - blir sentral i sommer er statusen som låten har fått gjennom årene. Den 16.mai for tre år siden ble den til og med kåret til Norges nye nasjonalsang av Dagsavisens musikksider Nye Takter.

– Vi har mange gang stoppet opp og tenkt på hva det er med den sangen som gjør den så spesiell at den til og med blir kåret til nasjonalsang. Den er jo så enkel! Vi skjønte heller ikke da vi spilte den inn at den skulle bli en klassiker. Men jeg føler meg privilegert over å kunne gi stemme og identitet til en sang som treffer en så sterk nerve hos folk at den blir en nasjonalskatt, sier Brøndbo.

Gitarist og låtskriver Frode Viken er også tilbake på scenen etter å ha gjennomgått en knallhard behandling for kreft.

– Frode er kreftfri, men selvsagt sterkt preget av det han har vært gjennom. Men Frode er en så viktig del av fellesskapet D.D.E., og han svarte kontant da jeg litt spøkefullt skulle tilby ham en stol å sitte på; så lenge Keith Richards kan stå på en scene, kan jeg også!