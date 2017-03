Pink Floyd-trommis krasjet i vegg

Nick Mason (73) slapp selv uskadet fra sammenstøtet som gjorde stor skade på en svært sjelden Formel 1-bil.

Trommeslageren i Pink Floyd er også kjent som en bilentusiast med flere klassiske biler fra blant annet Aston Martin, Bentley, Bugatti, Jaguar, Ferrari og Porsche i samlingen.

Det var under et paradeløp med historiske racerbiler, Goodwood Members Meeting i Sussex i England, at det gikk galt. Mason kjørte en McLaren F1 GTR, ifølge NME verdt flere millioner dollar, da han krasjet i en dekkbarriere.

Mens Mason selv kom uskadet fra hendelsen, ble bilen «alvorlig skadet».

GJENFORENING: Pink Floyd, f. v: David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason og Richard Wright i Hyde Park i juli 2005. Foto: John D Mchugh , AFP

– De som ikke er kjent med McLaren F1 GTR, bør vite at det er skjedd alvorlig skade på en svært sjelden bil. Bare rundt 100 F1-biler ble bygget, og av dem var kun 28 F1 GTR. De var racer-versjoner av bilen bygget mellom 1995 og 1997, skriver Motor Authority som også opplyser at motoren genererer over 600 hestekrefter.

Tidligere Pink Floyd-bassist Roger Waters har tidligere snakket om at han vurderer å spille albumet «The Wall» på grensen mellom USA og Mexico i protest mot Donald Trump.

Gjenforeningsrykter



Ifølge NME har det gått rykter om en Pink Floyd-gjenforening i anledning Glastonbury-festivalen i 2017.

Men på en pressekonferanse for en Pink Floyd-utspilling på et museum i London i februar, der både Nick Mason og Roger Waters var til stede, skal Waters ha svart avvisende påspørsmål om en gjenforening med gitarist David Gilmour.

– Det siste jeg hørte var at David var pensjonert. Du kjenner David bedre enn meg, sa Waters til Mason, som svarte:

– Jeg hørte at han hadde gitt seg, men så virker det som han kommer tilbake igjen, så vi vet ikke.

PÅ UTSTILLING: Nick Mason (t.v.) og Roger Waters fra Pink Floyd poserer for pressen i forbindelse med en Pink Floyd-utstilling i i London i februar. Foto: Ben Stansall , AFP

Mason sa at en opptreden på Glastonbury var lite sannsynlig, men at han ville gjøre det om han fikk sjansen.

Pink Floyd-keyboardist Richard Wright døde i 2008. Han dannet Pink Floyd sammen med Roger Waters, Nick Mason og Syd Barrett i 1964. David Gilmour ble med i bandet i 1968 og kort tid senere sluttet Barrett i bandet. Han døde i 2006.

2. juli 2005 spilte bandet sammen for første gang på 24 år da de deltok i Live 8 i Londons Hyde Park.