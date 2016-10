Bieber stormet av scenen - forklarer seg for fansen

I forrige uke forlot en frustert Justin Bieber scenen midt under en konsert i Manchester. Nå forklarer han fansen hvorfor på twitter.

– Jeg ville bare at folk skulle lytte til meg, skriver Justin Bieber på twitter etter at han forrige lørdag la fra seg mikrofonen og forlot scenen. Da hadde han forsøkt å få publikum til å stoppe å skrike mellom sangene.

– Jeg setter pris på all støtte fra fansen, men den skrikingen må slutte, sa Bieber etter konserten, men den forklaringen var åpenbart ikke god nok, tiltross for at han forrige lørdag kom tilbake på scenen igjen.

– Jeg vil ikke bli tiet ihjel - og hvis jeg ikke bruker denne muligheten til å si hva jeg mener om dette, er jeg ikke mye til kar, skriver Bieber på twitter nå.

FORKLARER SEG: Justin Bieber føler at han må forklare seg for fansen etter at han nok en gang stormet av scenen i Manchester forrige lørdag. Dette bildet er fra konserten i Telenor Arena i september i år, hvor den kanadiske stjernen ikke forlot scenen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Hvem husker ikke minikonserten Justin Bieber skulle ha på Chateau Neuf i Oslo i slutten av oktober i fjor, hvor Bieber kjeftet på fansen og gikk av scenen fordi noen hadde ved et uhell sølt vann på scenen.

Den gang forklarte og unnskyldt han seg på Instagram:

«Det har vært en tøff uke for meg, lange dager uten søvn, og jeg har måttet være «på» hele tiden for kameraer, fans etc. Jeg ønsket på ingen måte å fremstå som slem, men valgte å avslutte konserten fordi de på første rad ikke ville høre etter.

Denne gangen skriver han videre at det kan skje at han sier eller gjør gale ting. – Men det er bare fordi jeg er et menneske. Det kan være ganger jeg blir sint, det kan skje at jeg blir frustrert. Men jeg prøver alltid å være meg selv når jeg er på scenen, skriver Justin Bieber på twitter.