Jay-Z forklarer tvillingenes uvanlige navn - Rumi og Sir

Rapperen forteller at han og Beyoncé ga tvillingene navn med helt forskjellig bakgrunn.

Tidligere i sommer kom bekreftelsen på at tvillingene var født, og omtrent en måned senere la Beyoncé ut et bilde på Instagram hvor hun viser dem frem.

I et intervju denne uken fortalte Jay-Z at jenta Rumi er kalt opp etter han og Beyoncés den mystiske poeten Rumi.

– Han er vår favorittpoet, så det ble navnet til vår datter, sier rapartisten til podcasten Rap Radar, gjengitt av wenn.com.

Sønnen fikk imidlertid navnet av en helt annen grunn, og kom mer spontant, skal vi tro uttalelsen til Jay-Z.

– Sir var mer sånn, det er sånn han fremstår. Han bare kom ut som, på en måte, Sir, sier Jay-Z, og viser altså til ordet for herre på engelsk.

Moulana Jalalod-din Balkhi Mohammad Rumi, som levde på 1200-tallet i daværende Persia, er blant de mest populære dikterne i USA i moderne tid, ifølge BBC.

People har tidligere spekulert i bakgrunnen for navnet, og skriver blant annet at Rumi er kjent for sine tekster om kjærlighet, religion og å stå til tjeneste for alle folk, uansett tro, klasse eller rase.

Jay-Z har også nylig snakket om hvor vanskelig det har vært å holde ekteskapet sammen.

– Vi bygget denne store, vakre villaen av et forhold som ikke var hundre prosent bygget på ærlighet, og det slo sprekker. Så skjer ting som offentligheten får med seg. Så vi kom til det punktet hvor vi sa «OK, vi må bryte dette ned og starte på nytt». Det er det vanskeligste jeg noengang har gjort, sier han i et intervju fra i sommer, ifølge Rolling Stone.