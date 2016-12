Her er de norske Grammy-nominasjonene

Flere norske artister ble tirsdag nominert til Grammy-pris for 2016. De er i godt selskap med stjerner som Beyoncé som er nominert i hele ni kategorier mens Drake, Rianna og Kanye West alle er nominert i åtte hver.

Det går frem av en pressemelding som Grammy har sendt ut tirsdag ettermiddag, samt denne oversikten på Grammys hjemmesider.

På listen finner vi norske navn som Cashmere Cat (Magnus August Høiberg fra Halden) er nominert i kategorien «Best R & B song». Han er en av tre låtskrivere på Tory Lanez-låten «Luv».

Stargate er nominert i kategorien «Best song written for visual media», for Shakira-låten «Try Everything», som den norske duoen har skrevet sammen med Sia Furler.

Maja S.K. Ratkje er nominert i kategorien «Best surround sound album», for platen «And Sing …».

Lydmannen Morten Lindberg har fått en rekke Grammy-nominasjoner tidligere. Han er involvert i ovennevnte Ratkje-album, og det ditto nominerte albumet «Reflections» med Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & TrondheimSolistene. For sistnevnte plate er han i tillegg nominert i kategorien «Best engineered album, classical» (beste lydteknikk, klassisk).

Dette er nominasjonene i de store og viktige kategoriene:

Album of the year:

25 – Adele

Lemonade – Beyoncé

Purpose – Justin Bieber

Views – Drake

A Sailor's Guide To Earth – Sturgill Simpson

Record of the year:

25 – Adele

Lemonade – Beyoncé

Purpose – Justin Bieber

Views – Drake

A Sailor's Guide To Earth – Sturgill Simpson

Song Of The Year:

«Formation» – Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II, songwriters (Beyoncé)

«Hello» – Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele)

«I Took A Pill In Ibiza» – Mike Posner, songwriter (Mike Posner)

«Love Yourself» – Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran, songwriters (Justin Bieber)

«7 Years» – Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp, songwriters (Lukas Graham)

Selve prisutdelingen finner sted 12. februar i Los Angeles – og programleder for det store TV-showet er James Corden.