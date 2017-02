Céline Dion gir Beyoncé tvillingtips: – Det blir hektisk

Dion har selv oppdratt tvillinger, og nå tilbyr hun råd til vordende tvillingmor Beyoncé.

Det var under en veskelansering i Las Vegas E! News spurte den kanadiske sangeren (48) om hvilke tips hun ville gi Beyoncé Knowles (35).

– Det er en dobbel velsignelse. Jeg tror hun har full kontroll. Beyoncé vet hva hun gjør, sier Dion.

I starten av februar annonserte Beyoncé og ektemannen Jay Z at de venter tvillinger. Bildet som Beyoncé illustrerte nyheten med er så langt verdens mest likte bilde på Instagram med over 10,6 millioner likerklikk.

– Hun ser fantastisk ut. Hun får kvinner til å drømme. Hun har kontroll på ting og er så vakker, roser kanadieren.

Hun avslutter med en direkte hilsen til Beyoncé:

– Jeg elsker deg, det vet du. Jeg ønsker henne alt godt! Det kommer til å bli hektisk hjemme, men hun er heldigvis så privilegert at hun kan få all den hjelpen hun måtte ønske for at hun skal kunne prestere. Men selvsagt kan ingen erstatte en mamma, og hun virker som en fantastisk mamma, fastslår Dion.

Beyoncé og Jay Z har datteren Blue Ivy på fem år og venter nå tre barn. tre har også Céline, som har 16-årige René -Charles Angélil i tillegg til tvillingsønnene Eddy og Nelson Angélil på seks år.

Dion mistet ektemannen René Angélil i januar i fjor, da han var 59 år gammel og hadde kjempet mot kreft lenge. En uke senere mistet hun også broren Daniel til kreft.