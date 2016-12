Beyoncés søster kommer til Norge

Solange Knowles (30), Beyoncés lillesøster, opptrer på Piknik i Parken-festivalen i sommer.

– Vi lover mange gode gaver til Piknik i Parken-publikummet frem mot festivalen, men denne klarte vi rett og slett ikke å vente med. Vi er utrolig stolte av å få artisten som preger samtlige årsbestelister for 2016, sier bookingsjef Stian Pride i en pressemelding.

Solange Knowles er kanskje ukjent for mange, men i moteverden har hun slått seg opp både som modell i Next Models og stilinspirator i Vogue. Artistmessig har hun ikke nådd de samme komersielle høydene som sin storesøster Beyoncé, men i 2012 fikk hun mye oppmerksomhet for singelen «Losing You».

I år en hun aktuell med albumet «A Seat at the Table». Hun er også Grammy-nominert i kategorien årets beste r&b performance med låta «Cranes In The sky». I tillegg topper hun amerikanske Pitchforks liste over årets beste album. Artister som Frank Ocean, Beyoncé, David Bowie og Kanye West havner på plassene bak henne.

Sist hun sto på et festivalprogram i Oslo, var i forbindelse med Øyafestivalen i 2013. Den gangen ble konserten avlyst. Året etter skapte hun overskrifter etter å ha sparket og slått storesøsterens ektemann, hip hop-mogulen Jay Z.

Piknik i Parken finner sted utenfor og inne på Vigeland-museet og Bymuseumet i slutten av juni. Det ble arrangert for første gang i 2014. Så langt er artister som Cass McCombs, Gundelach, Tash Sultana og Kadhja Bonet også bekreftet. Det er også bandene Tall Heights og Paradisia.