Beyoncé på country-scenen med Dixie Chicks

Brad Paisley ønsket Beyoncé velkommen til country-verden.

I natt var det duket for Country Music Association (CMA) Awards i Nashville i USA. Som en del av showet hadde Dixie Chicks og Beyoncé lagd en ny versjon av sistnevntes sang «Daddy Lessons».

Sangen er den som er mest inspirert av country på Beyoncés siste album «Lemonade». Ifølge Rolling Stones var sangen også kombinert med Dixie Chicks «Long time gone».

«Det passet perfekt», skriver nettstedet.

Ifølge E! Online ga damene en energisk opptreden som fikk alle i salen til å danse. Magasinet Billboard kaller opptreden episk på Twitter.

Ryktet opptreden

Flere spekulerte i om Beyoncé som skulle opptre før showet, skriver USA Today. Programleder, Brad Paisley, tok til twitter for å bekrefte ryktene, og ønske postjernne velkommen til country-sjangeren:

«Ofte krysser country over. Men en sjelden gang ønsker en stor popstjerne å være en del av dette også. Velkommen, Beyoncé.»

Coveret de gjorde har de også lagt ut på blant annet Soundcloud og Beyoncés hjemmeside for streaming.

Overraskende prisutdeler

En annen overraskelse var at Taylor Swift var tilbake på CMA-scenen. Hun delte ut prisen for «Årets entertainer» til Garth Brooks. En pris hun selv har fått to ganger før.

Fikk du med deg? Taylor Swift knuser alle

– Jeg har lært så mye om hva det betyr å være en entertainer fra artistene i denne arenaen i kveld. Det er bare en av grunnene til at jeg er så beæret over å få dele ut denne prisen, sa hun fra scenen ifølge USA Today.

I 2014 ga hun ut albumet 1989 bare få uker før prisutdelingen. Det er hennes siste utgitte album, men Gigi Hadid røpte tidligere i år at Swift er tilbake i studio.