BBC vil ikke betale Sir Cliff erstatning

BBC avviser et rettslig krav fra Sir Cliff Richard om erstatning for tort og svie. Bakgrunnen er BBCs direkteoverføring av politiets ransaking av stjernens eiendom etter overgrepsanklager fra 80-tallet.

Det skriver BBC selv på sine nettsider. Her heter det at Sir Cliff saksøker både BBC og South Yorkshire Police for «en betydelig sum» som kompensasjon for krenkelsen av hans privatliv og belastningene han er blitt utsatt for som en følge av omtalen. Sir Cliffs advokater har tatt ut stevning i The High Court i London.

– BBC har allerede beklaget på det sterkeste overfor Sir Cliff Richards og vi har også innrømmet at han ble påført belastninger, men vi ser ingen grunn til å utbetale erstatning, sier BBCs advokat Gavin Millar

I juni i år ble det klart at britisk politi henlegger overgrepssaken mot 75 år gamle Cliff Richard og konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig med beviser til å ta ut tiltale.

Kort tid etterpå annonserte artisten på sin nettside: «Jeg bekrefter at jeg har instruert mine advokater til å levere en formell klage til South Yorkshire Police og BBC. I fravær av tilfredsstillende svar [på mine spørsmål] vil retten kunne bestemme hvorvidt oppførselen deres var berettiget og forholdsmessig».

I august 2014 sendte BBC TV direkte fra en politiaksjon mot Richards hus i Berkeshire. Aksjonen kom som følge av en anklage om at Richard skulle ha forgrepet seg seksuelt på en 15 år gammel gutt under et kristent arrangement i Sheffield i 1985, ledet av den amerikanske evangelisten Billy Graham.

– Sir Cliff led under store belastninger over lang tid på grunn av BBC sendte direkte fra politiaksjonen, sier hans advokater.

BBC fastholder imidlertid at det var riktig å overføre politiaksjonen direkte og at det må holde med de beklagelsene Sir Cliff har fått.