Bandet Gåte gjenoppstår

Kun søsknene Sveinung og Gunnhild Sundli er tilbake når et av 2000-tallets største norske rock-band, Gåte, gjenoppstår i ny drakt.

Med unntak av en håndfull konserter i 2009/2010 er det tolv år siden Gåte sa takk for seg på toppen av sin karriere. Årsaken var at Gunnhild Sundli (31) - som kun var 14 år gammel da hun ble med i bandet - ville søke andre utfordringer etter å ha brukt hele ungdomstiden på Gåte.

Nå er imidlertid tonen en annen.

– Dette er resultatet av en lang og omfattende og god samtale med storebror. Til slutt sa jeg; greit - la oss iallfall teste det ut, da, forteller Gunnhild Sundli til VG.

– Jeg tror jeg aldri har vært så glad som da hun endelig sa ja, supplerer Sveinung Sundli (37) som sporenstreks dro ut og kjøpte seg hjemmestudio.

– Jeg hadde stor respekt for Gunnhilds valg den gangen, men aldri lagt skjul på at jeg ikke hadde lyst til å avslutte Gåte, sier han.

– Han har mast litt med jevne mellomrom og aldri gitt opp håpet, og jeg har vel ikke vært direkte avvisende, heller. Men jo - han jublet bra da jeg sa ja og begynte å jobbe med en gang. Og da jeg prøvde å synge på det han lagde, sa det bare pang, sier Gunnhild.

– Det er litt vanskelig å beskrive en slik følelse, men det var på en måte å komme hjem. Mine år i Gåte var i ei tid da jeg ble formet, og som jeg er veldig glad i, men samtidig får man behov for å rømme litt og prøve andre veier i livet også. Likevel - det er vel som de sier; borte bra, men hjemme best, sier hun.

DEN GANG DA: Gåte i 2002, da de slo gjennom med et brak. Fra venstre Magnus Robot Børmark, Sveinung Sundli, Gunnhild Sundli, Martin Langlie og Gjermund Landrø. Foto: Warner Music

Gåtes mektige blanding av folkemusikk og rock bak Gunnhild Sundlis karakteristiske stemme ble en umiddelbar hit både hos kritikere og platekjøpere da debuten «Jygri» kom i 2002.

Albumet gikk rett inn på VG-listas førsteplass og førte til at Gåte vant Spellemannpris som årets nykommer dette året. Men selv om Gåtes karriere ble ganske kort, iallfall i første omgang, angrer ikke Gunnhild Sundli på at hun hoppet av i 2005.

– Nei, det hadde vært trist om jeg skulle ha gått rundt og angret i alle disse årene. Jeg har tenkt en del på det, men mener oppriktig at det var riktig av meg å slutte den gangen - like riktig som jeg føler at det nå er å starte igjen, sier hun.

Gåte anno 2017 er imidlertid noe litt annet enn den første versjonen, ettersom Sundli-søsknene er de eneste igjen fra originalbesetningen.

Inn har blant annet Katrin Frøder kommet, selv artist under sitt eget etternavn.

– Vi er veldig glad for at Katrin har kommet med på laget. Både Sveinung og jeg har tenkt den tanken uavhengig av hverandre at det hadde vært kult å jobbe med henne, for vi har begge vært begeistret for henne. Og når hun også har hørt mye på Gåte, da har vi plutselig en felles streng, sier Gunnhild Sundli.

– Katrin startet med musikk på grunn av Gåte og sa noe veldig fint; nå er ringen sluttet. Ved siden av å bidra mye på arrangør- og produsentsiden, gjør hun at Gåte nå har to rå og kraftfulle damer som vokalister, sier en svært så fornøyd Sveinung Sundli.

Gåte håper å slippe den første musikk-smakebiten i august, men konserter blir det nok ikke i sommer.

– Først venter en stor mengde timer i øvingsrommet. Der er vi allerede i gang, og det går veldig bra!