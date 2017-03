Avslører Chuck Berrys albumplaner

En av rockens grunnleggere hadde planer om å gi ut sitt første album på 38 år. Nå har familien lettet på sløret.

Chuck Berry døde lørdag etter å ha tjent rocken i godt over 60 år. På hans 90-årsdag i høst overrasket Chuck Berry fansen ved å annonsere at han hadde planer om å gi ut et nytt album med tittelen «Chuck» i 2017.

Chuck var gitarkongen: Norske gitarister hyller Chuck Berry

Planene er ikke lagt til side selv om rockeren har gått ut av tiden. Berrys familie har sendt ut en uttalelse om platen etter å ha fått mange henvendelser om hva som kommer til å skje med den. Det skriver TMZ.com.

HYLLES I HJEMBYEN: Statuen av Chuck Berry i St. Louis, Missouri bærer preg av rockekongens bortgang. Foto: Michael B. Thomas , AFP

– Å jobbe med denne platen de siste årene har gitt Chuck masse glede og tilfredsstillelse. Selv om vi har det tungt nå, vet vi at Chuck ikke hadde noe sterkere ønske enn å få platen ut, og vi kan ikke tenke oss noen bedre måte å feire hans 90 år i live gjennom musikken.

– Planene har vært på trappene i noen måneder og i samarbeid med våre venner i Dualtone Records har vi bestemt oss for å slippe detaljer og musikk fra den kommende utgivelsen denne uken.

Kommentar: Alle rockegitaristers far

Berry har ikke gitt ut noe nytt studioalbum siden «Rock It» fra 1979. Berry har skrevet en lang rekke låter som må klassifiseres som soleklare rocknroll-klassikere, men toppet ikke listene i USA før i 1972 med låten «My Ding-A-Ling», som handler om, vel, ja du vet.

TMZ melder mandag at det er bekreftet at Chuck Berry døde av naturlige årsaker, og at han ikke vil bli obdusert.