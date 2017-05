Avdøde Chris Cornell hylles

Artister, bransje og fans sørger over hans tidlige bortgang.

Vokalisten i Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog gikk bort onsdag, 52 år gammel.

Bakgrunn: Chris Cornell døde brått

Tapet av den hyllede rocksangeren har gått inn på mange.

Da David Bowie døde i fjor, skrev Cornell i en hyllest til ham i bladet Rolling Stone:

«Man innser ikke hvor viktig enkelte personers kunstneriske innflytelse har vært for deg, før de plutselig er borte. Jeg har selv kjent veldig på den følelsen», skrev Cornell.

I 2009 ble det spekulert i om Cornell var en mulig erstatter for vokalist Robert Plant i forbindelse med at Led Zeppelin planla et nytt album og påfølgende turné.

Og fra nettopp Zep-leiren kommer det sterke reaksjoner på Cornells død.

Gitarist Jimmy Page melder dette:

Jason Bonham – avdøde Zep-trommeslager John Bonhams sønn, som erstattet sin far på comeback-konserten i 2007 – er også i sorg:

Flere reaksjoner: