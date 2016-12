Aurora utsetter konsert igjen

Artisten Aurora rekker ikke å bli klar til turnéstart i Halden i kveld likevel.

Aurora Aksnes måtte avlyse flere konserter i USA etter at hun måtte opereres for blindtarmsbetennelse.

Etter planen skulle hun gjenoppta spillingen mandag kveld 12. desember i Halden, men det har nå blitt utsatt.

Grunnen er at hun trenger lengre tid til restitusjon. Artisten har i samråd med lege, bookingbyrået Standing Ovation og lokal arrangør besluttet å utsette den planlagte turnéstarten i Halden i kveld.

Hun har selv sendt denne uttalelsen:

«Prøvde å se om jeg kunne hoppe. Det var viktig. Det fikk jeg til uten at det gjorde veldig vondt men er veldig lei for å si at jeg må avlyse i Halden i kveld. Jeg trenger en dag til før kroppen er klar til å stå på en scene! I morgen er jeg klar. Det føles deilig å ikke måtte avlyse mer. Jeg har gledet meg sånn til denne uken! Håper det er snø i alle byene vi skal besøke. Gleder meg som en julegris»



Dermed blir første konsert på turneen ekstrakonserten i Oslo Spektrum som etter planen skal gå av stabelen i morgen tirsdag 13.12.



Aurora kommenterte blindtarmoperasjonen med et instagram-bilde av seg selv i rullestol på en flyplass.