Artisten skriver på Instagram at hun fortsatt går som en 150 år gammel bestemor etter blindtarmoperasjonen.

Aurora Aksnes ble operert for blindtarmbetennelse for kort tid siden, og dermed måtte hun avlyse de siste konsertene på sin USA-turné. Selv har hun ikke sagt noe før hun la ut et bilde på Instagram sent mandag kveld.

Bildet er av henne i en rullestol på flyplassen:

«Når du må reise hjem tre dager etter operasjon. Lang reise hjem i dag. I går fortsatt som en 150 år gammel bestemor, men disse kroppene våre de helbredes raskt. Denne bestemoren gir ikke opp», skriver hun.

På fredag la hun ut på både Facebook og Twitter at på grunn av akutt sykdom måtte hun avlyse sin planlagte konsert i Portland. Kim Paulsen i Petroleum Records opplyste da til VG at hun var operert for blindtarmbetennelse, og at hun var på beina igjen.

Han la til at de tre siste konsertene i USA da ble avlyst, men at hun var klar til å spille de planlagte konsertene i Norge.

– Legene sier at alt tyder på at hun er tilbake og klar til å gjøre konsertene i Norge fra 12. desember, sa han.

Mandag kveld sa Paulsen i en SMS til VG at Aksnes etter forholdene har det bra og tar det med ro, og at det ikke er noe som tilsier at det ikke blir turné i desember.