Aurora falt for fan: Ramlet av scenen

Under en konsert i Drammen falt artisten Aurora (20) av scenen. Lettere fortumlet og sjokkert forsikret hun publikum om at det gikk bra.

Man kan si at popstjernen Aurora Aksnes falt pladask da hun skulle ta i mot en gave fra en fan under en konsert i Drammen søndag kveld.



Aurora har mange hengivne fans som ofte gir henne gaver under konsertene, dette skjedde også i Drammen. Etter første låt under konserten på Union Scene gikk 20-åringen mot kanten av scenen.

Gikk i gulvet



Artisten skulle ifølge Drammens Tidende, som først omtalte saken, strekke seg mot en fan i publikum for å ta i mot gaven da hun rett og slett tråkket utenfor scenekanten.

Det endte med at artisten falt rett i betonggulvet.

– Så dere det? Oh my God! Jeg falt av scenen, det går helt fint med meg, sa hun lettere fortumlet og lattermild ifølge avisen.

Nyoperert



Den siste tiden har artisten måtte avlyse konserter grunnet akutt sykdom, senest på grunn av blindtarmbetennelse. Etter operasjonen for litt over en uke siden fortalte Aurora at hun fortsatt gikk «som en 150 år gammel bestemor».



Etter at hun falt av scenen forsikret hun publikum om at det gikk bra med henne.



– Hodet har det fint, magen har det fint. Men herregud, uansett må det ha sett rart ut, sa hun da hun kom seg på beina på gulvet, sa hun ifølge avisen.

