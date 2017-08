Aurora Aksnes refser fans

Artisten vil ha seg frabedt spredning av «fake news» om henne.

Aurora Aksnes (20) er en av Norges største artister på sosiale medier, med 645.000 følgere tilsammen på Facebook, Instagram og Twitter.

Det er også opprettet en rekke fansider til ære for henne, som deler bilder og nyheter om stjerneskuddet fra Os.

I helgen så artisten seg imidertid nødt til å irettesette en av dem, den spanskspråklige Memes de Aurora.

IKKE HATOBJEKT LIKEVEL: Ariana Grande. Foto: REUTERS

Facebook-fansiden meldte nemlig at Aksnes hater Ariana Grandes musikk – fordi den er så middels, og at Aksnes følte for å vaske ørene etter å ha hørt Grandes «Side To Side».

– Memes de Aurora, jeg er veldig skuffet over at dere prøver å spre rykter. Det er bare respektløst, og jeg synes ikke det teller som støtte til meg og det jeg gjør, skriver Aksnes på Facebook.

Kjipe kommentarer



20-åringen påpeker videre at dersom det var ment humoristisk, er det for mange som ikke skjønner internett godt nok til å forstå det.

– Og nå får jeg kjipe kommentarer fra folk fordi dere sier slikt i mitt navn.

OPPGITT: Aurora Aksnes. Foto: ANDREW BURTON

Aksnes understreker at det fra før finnes nok krefter som prøver å holde kvinner nede og sette dem opp mot hverandre.

Hun oppfordrer fansen til ikke å bidra til dette, også i tilfeller hvor noen faktisk snakker stygt om henne.

Beklager



Innlegget har i skrivende stund fått nesten 8000 «likes», over 1100 delinger og over 800 kommentarer.

En av dem er fra Memes de Aurora selv, som forklarer at det var ment for underholdningens skyld, og at de beklager dypt og inderlig.

– Dagens lekse er at internett er et rart sted, og at folk kan være veldig ondskapsfulle om de får den minste grunn til å være det, svarer Aksnes.

Ifølge Aksnes' plateselskap Petroleum ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere.