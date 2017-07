Aurora Aksnes i kirke-krangel om konsert i Nidarosdomen

Olavsfestdagene arrangerer kirkekonsert med Aksnes, men domkantoren kjempet imot fordi han ønsker et mer kristent innhold i konserten.

Olavsfestdagene søkte i mai om å få arrangere konsert med Aurora Aksnes i Nidarosdomen, har NRK meldt.

Den skal etter planen finne sted 2. november, filmes og sendes på NRK i romjulen.

Søknaden ble først avslått av kirkeadministrasjonen, med begrunnelse at konserten ikke oppfyller kriteriene for bruk av kirken.

Avgjørelsen ble klaget inn for menighetsrådet, og da fikk Olavsfestdagene medhold, ifølge Adresseavisen.

KRITISK: Domkantor Magne Draagen. Foto: TROND SOLBERG

Der kommer det frem at Olavsfestdagene og Nidarosdomens domkantorer har hatt samarbeidsproblemer i flere år.

– Det er utfordrende å få festivalen til å følge reglene for bruk av kirkerommet. Under Olavsfestdagene disponerer de kirken nærmest som de vil, uten å følge søknadsprosedyrene. De har liten respekt for min rolle som kirkemusikalsk ansvarlig, sier domkantor Magne Draagen til avisen.

Tar musikken på alvor



Direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr, svarer at han ikke kjenner seg igjen i kritikken.

UTFORDRER KIRKEN: Festivaldirektør Petter Myhr. Foto: OLAVSFESTDAGENE

– Å ta kirkemusikken på alvor er nettopp det vi gjør. I kirkens egen publikasjon, plan for kirkemusikk, står det at kirkemusikk ikke er en egen sjanger. Jeg og Magne har nok ulik oppfatning om hva kirkemusikk er, sier han til Adresseavisen.

Draagen sier til Vårt Land at hans holdning til Aksnes-konserten kunne vært annerledes dersom programmet var mer tilpasset omgivelsene, som å gjøre egne versjoner av salmer.

Han trekker også frem konteksten, at dette er en konsert planlagt å sendes i romjulen.

HØYTIDELIG: Aurora Aksnes har opptrådt ved høytidelige anledninger tidligere. Her på Nobelkonserten 2015. Foto: NTB SCANPIX

– Det blir dobbelt symboltungt når det dreier seg om den av kirkens høytider som har bredest folkelig forankring, på NRK, og fra nasjonalhelligdommen, Den norske kirkes hovedkirke. Det forundrer meg at det stilles spørsmål ved at vi ønsker et ­genuint kristent innhold i en slik konsert, sier Draagen til Vårt Land.

Positiv utvikling



Til VG sier han nå at denne saken er behandlet og at konserten vil gå sin gang.

– Den faglige uttalelsen ligger der og den står fast, og nå har den fått sin behandling i meninghetsrådet, sier han.

Draagen legger til at han kjenner til opplysningene som kommer frem i klagen, og han ser positivt på utviklingen.

IKKE FOR HVEM SOM HELST: Nidarosdomen. Foto: HENNING GRØTT

– Det har blitt antydet i klagen at det kan være aktuelt å gjøre julesalmer hvor et kor medvirker, og at hun vil tilpasse programmet sitt til rommet. Olavsfestdagene viser en større vilje til å tilpasse seg lokalet i klagen, og det er veldig positivt. Det er det vi etterspør, sier domkantoren.

– Da blir det konsert



Direktør for Olavsfestdagene, Petter Myhr, forteller VG at det opprinnelige avslaget på å holde Aksnes-konsert i Nidarosdomen kom fra administrativt hold i kirken.

PLANLEGGER KIRKEKONSERT: Aurora Aksnes. Foto: ANDREW BURTON

– Vi benyttet oss av muligheten til å klage til menighetsrådet, og der ble det enstemmig ja. Så da blir det konsert, og det er vi veldig glade for, sier Myhr.

Kim Paulsen i Aksnes' plateselskap Petroleum sier at det nå kun gjenstår formelle ting før konserten kan bekreftes.

Han melder forøvrig at Aksnes-apparatet ikke forholder seg til diskusjonen rundt hva som hører hjemme i Nidarosdomen og ikke.

– Kirken må selv velge hvilken musikk de vil ha i det rommet. Vi synes Aurora skaper stemninger med musikken sin som passer i et kirkerom. Hun har gjort det med stort hell før.