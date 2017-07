Aurora Aksnes femdoblet honoraret på ett år

21-åringen fra Os steg raskt i gradene i det internasjonale gjennombruddsåret sitt.

Popstjernen Aksnes var bare 17 da ballen for alvor begynte å rulle for henne i Norge, med terningkast 6-anmeldelser på Bylarm.

Interessen tok seg raskt opp også utenfor Norges grenser. Ikke minst etter at Katy Perry – verdens mest populære person på Twitter – la sin elsk på Aksnes i en melding til sine den gang 66 millioner følgere.

Det skjedde i mars 2015. Sommeren samme år la Aksnes ut på en 14 konserter lang europaturné.

Honorarene per konsert var til dels beskjedne – helt ned i 1800 kroner på en konsert i Oxfordshire.

POPULÆR LIVE: Aurora Aksnes på Øyafestivalen 2016. Foto: GONZALES

Dét er ikke all verden når bandet teller fem musikere – inkludert Aksnes selv – som skal ha 2500 kroner per spillekveld.

Aksnes kunne imidlertid innkassere 35.600 kroner for en opptreden på Vieilles Charrues-festivalen i Frankrike.

GLOBAL SPREDNING: Aurora Aksnes på Nobelkonserten 2015. Konserten TV-sendes i mange land. Foto: AFP

Senket lønn til musikere



I snitt hadde Aksnes 9050 kroner i honorar per konsert, og turneen var budsjettert til å gå i null, hvilket den også gjorde – dels hjulpet av at musikernes honorar ble justert ned fra 3000 til 2500 per kveld.

Dette fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

Ett år og ytterligere tre gjennomførte utenlandsturneer senere kunne Aksnes stille helt andre betingelser økonomisk.

Da hadde hun scoret en julehit i Storbritannia, sluppet et godt mottatt debutalbum, etablert seg i sosiale medier – og besøkt flere store TV-show i USA, ikke minst hadde hun en bejublet opptreden hos Jimmy Fallon.

CELEBER FAN: Katy Perry har møtt Aurora Aksnes flere ganger, som her, etter Os-jentas konsert i Los Angeles april 2016. Foto: PRIVAT

Hennes turné i Europa og USA høsten 2016 ble 29 konserter lang. Ifølge regnskapet fikk Aksnes 52.714 kroner i snitt per kveld.

Spillestedene hadde publikumskapasitet fra 400 til 2000. Tilskuertallet varierte fra 351 til 1800. Variasjonen på honorar var stor fra konsert til konsert.

Høyt og lavt



Den lavest betalte var åpningsshowet i Glasgow, hvor honoraret var på 15.693 kroner.

Mest lukrative var en konsert i New York honorert med 116.000 kroner, to show i Los Angeles med 120.000 per kveld, samt en opptreden i Utrecht i Nederland, der kassaapparatet viste kroner 126.522.

PRISVINNER: Aurora Aksnes ble «årets nykommer» på Spellemannprisen for 2015. Foto: NTB SCANPIX

Turneens budsjett var på drøye 2,3 millioner kroner, og estimert til å gå i null. Ifølge regnskapet endte både inntekter og utgifter på 2.177.241 kroner.

De største utgiftspostene var reise- og hotellutgifter på 712.622 kroner, musikernes honorarer på 465.000 og honorarer til lyd/lys-teknikere og turnémanager på 325.500 til sammen.

Får store tilskudd

Music Norway, som jobber med eksport av norsk musikk, støttet turneen med 80.000 kroner.

TV-STJERNE: Aurora Aksnes vakte oppsikt med sin opptreden hos Jimmy Fallon. Foto: PETROLEUM

Det er langt i fra det største beløpet organisasjonen har gitt til Aksnes' utenlandsprosjekt. Alle hennes fem turneer fra sommeren 2015 til høsten 2016 fikk hjelp av deres støtteordning.

Til sammen fikk Aksnes 490.000 kroner til disse turneene av Music Norway, hvorav det største enkeltbeløpet var på 150.000.

BAKMENN: Aurora Aksnes' manager Geir Luedy (t.v.) og direktør for Made Management, Per Mygland. Foto: BERGENS TIDENDE

Den samlede summen gjør Aksnes til soloartisten som fikk mest støtte per innvilget søknad av Music Norway i perioden 2013 – 2016, viser en oversikt VG har fått av organisasjonen.

Aksnes turnerer både i Norge og utlandet i sommer, hvor hun spiller på 14 festivaler. Music Norway opplyser at de ikke har mottatt søknad om støtte fra artisten til dette.

Per Mygland, direktør i Aksnes' management Made, forklarer årsaken.

– Det har definitivt gått riktig vei, sier han om artistens utvikling økonomisk.

Mindre jobb, mer penger



– Nå skal hun ikke tilbake til USA i år, og det er jo der den store bøygen er når det gjelder å komme seg i pluss. Alt av festivaler i Europa i år er rigget slik at hun tjener penger.

Mygland forteller at Aksnes' omsetning i 2017 vil bli omtrent på samme størrelse som i 2016.

– Det vil jo gi utslag på resultatet. Vi snakker omtrent like mye penger tjent, på mye mindre aktivitet.

Aksnes erobrer stadig nye markeder. Ifølge Mygland ble det på ni dager solgt 3000 billetter til to konserter artisten har satt opp i Brasil i oktober. Som følge av dette planlegger de nå ytterligere tre show i landet.

– Auroras karriere har fått et fantastisk godt grunnlag. Hun har fått en god posisjon, med veldig dedikerte fans. Så nå gjelder det å fokusere på å lage ny, god musikk, sier Mygland.