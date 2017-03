«Skavlan»-aktuelle Astrid Smeplass om idolet Zara Larsson: – Hun er et forbilde for unge jenter

Den norske popstjernen beundrer sin kontroversielle svenske kollega.

I kveld er Astrid Smeplass (20) gjest og artistinnslag på «Skavlan».

Tre uker tilbake var et av hennes største idoler, svenske Zara Larsson (19), til stede i samme show – og kom med oppsiktsvekkende utsagn.

– Jeg synes bare at machokulturen og menn generelt, i gruppe, er ekle, ubehagelige, slitsomme, sa Larsson.

Les også: «Jeg hater gutter. Hater hater hater»

Astrid Smeplass vil ikke kommentere utsagnet direkte, men understreker at Larsson er et stort forbilde for henne, en hun ser opp til og synes er «dødsflink».

– Altså, jeg er veldig politisk engasjert, men jeg føler ikke at jeg har nok input til at jeg kan kommentere det, dessverre, sier Smeplass til VG.

Anmeldelse: Astrid Smeplass – «Breathe»

OMSTRIDT: Zara Larsson. Foto: AFP

Larssons utsagn fikk flere til å reagere, blant andre sosiolog Kjetil Rolness.

På Facebook stemplet han Larssons utsagn som «hatprat» og funderte over hva som hadde skjedd om en «like selvsikker og storkjeftet ung mann» hadde sagt det samme om kvinner i Fredrik Skavlans stol.

– Helt fantastisk



Journalist Anki Gerhardsen tok for seg episoden i en kronikk i Aftenposten, titulert «Det går alvorlig dårlig med guttene våre. Men mediene reproduserer stereotypier om kjønnsmakt».

«Fredrik Skavlan smiler og ler, og publikum klapper i hendene. Ikke én kritisk innvending», skriver Gerhardsen.

REAGERTE: Kjetil Rolness. Foto: LINE MØLLER

Smeplass understreker at hun ser opp til Larsson som feminist.

– Absolutt. Helt fantastisk. Jeg skulle ønske jeg var like modig som henne, som turte og tør å si akkurat det hun mener. Hun står frem som et forbilde for unge jenter, og jeg synes det er veldig viktig at noen tar så stor plass og tar den rollen. Hun gjør det med glans, synes jeg.

– Du synes ikke Larssons utsagn på «Skavlan» var drøyt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Holder du dine egne meninger tilbake?

– Nei, jeg holder ikke tilbake. Jeg har bare ikke behov … jeg har heller andre ting jeg har lyst til å snakke om.

FIKK KRITIKK: Fredrik Skavlan. Foto: ERLEND DAAE

Vil være forbilde



Smeplass forteller at hun gjerne snakker om feminisme, men fortrinnsvis med venninner.

Men vil hun bruke sin plattform til skarpere uttalelser om hun blir like populær som Larsson?

– Ikke nødvendigvis. Men jeg er veldig bevisst også nå på påvirkningskraften jeg har, og vil bruke den til det gode.

Husker du? Sexolog hyller Astrid Smeplass

Smeplass er en av Norges mest populære artister i sosiale medier, med over 430.000 følgere på Instagram, Twitter og Facebook.

– Uansett hvilket nivå man er på, hvor mange følgere man har, så er det viktig at man bruker stemmen sin og er et godt forbilde, mener hun.