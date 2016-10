Sexolog hyller Astrid Smeplass for bildestunt

Popstjernen Astrid S høster ros fra sexolog-hold for sine siste bilder i sosiale medier.

Som følge av den amerikanske valgkampen har det vært mye diskusjon rundt håndtering av kvinnelige kjønnsorgan den siste uken.

Nå kommer Astrid Smeplass (19) med en tilsynelatende triveligere variant av fenomenet.

På Twitter har Rennebu-jenta lagt ut en billedserie hvor hun koser med en rosa bamse iført en skjorte påført teksten «clitoris».

«OMFAVN DEN!!», melder Smeplass – til jubel fra fans i sosiale medier.

– Dette er hvorfor jeg elsker deg, skriver en av hennes følgere på Instagram.

– Dronningen av kvinnekamp, melder en annen.

HYLLER: Sexolog Bianca Schmidt. Foto: GISLE ODDSTAD

Smeplass' management Interstellar opplyser at bildene stammer fra en fotoseanse tatt til et kommende intervju med Galore Magazine – et av flere Smeplass gjør i USA om dagen, i regi av hennes amerikanske plateselskap Island.

Målet skal være å gjøre presse som er «riktig» for artisten.

Galore har stort fokus på seksualitet på sin nettside.

Magasinets seksjon for «sex og dating» frontes med en sak om hvordan tenåringer finner fremmede å «sexte» med på Snap.

Smeplass ikke seksualisert

Her hjemme hylles Smeplass for signalet hun sender med Twitter-meldingen.

– I all annen seksualisert adferd er det penetrering som får stå i forsetet. Så jeg tenker at Astrids bilder og beskjed sier «hei jenter, vi har også en plass, vi har vår seksualitet og den skal vi få lov til å være stolte av», sier sexolog og VG Helg-spaltist Bianca Schmidt.

«TØFF OG SMART»: Astrid Smeplass. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Hun tror dette er effektiv selvpromotering fra Smeplass' side.

– Seksualitet selger jo. Og da er det smart å bruke «cheeky» og samtidig søte bilder som dette, som også virker selvironiske.

Schmidt har stor sans for at artisten selv ikke er seksualisert på bildene.

– Hun utsetter jo ikke seg selv for noe som helst i disse bildene – det er jo en bamse der, som uskyldiggjør det hele. Det de fremmer er klitoris, som har ligget i skyggedalen i mange, mange år når det gjelder god seksualitet.

– Fantastisk



JUBLER: Forfatter, blogger, sexbutikkeier og selverklært «sexinspirator» Cecilie Kjensli. Foto: CAROLINE ROKA

Cecilie Kjensli, aktuell med boken «Sex fra Ah til Åh» og høyt profilert sexekspert gjennom mange år, jubler for Smeplass' utspill.

– Fokus på klitoris er kjempebra, det er fantastisk! Det er jo det som er det kvinnelige kjønnsorgan, ikke vagina, sier hun.

– Jenter har så mye skam i forbindelse med kropp og seksualitet, og jeg har skikkelig sans for at Astrid står frem på denne måten, sier hun.

Smeplass-manager Halvor Marstrander sier at verken han eller artisten vil kommentere saken nærmere.