Låtanmeldelse: Astrid Smeplass – «Party’s Over»

Selv om både produsent MAG og låtskriver Julia Michaels er tilbake ved rennebuingens side, slik de var på «Hurts So Good».

Ja, de har unngått å lage «Hurts Even Better». Men potensialet i treenigheten er ikke like godt tatt ut som på vinnerformularet av fjoråret.

«Party’s Over» er en trapbeatdrevet sistedansende nesten-ballade som sleper seg langsomt fremover. Snublende beats, «kattesynth», dyp bass. Instrumentene prøver å skape oksygen, men Astrid sliter med å puste.

Det virker som om tomheten er poenget, men tom pop har vi vitterlig nok av på denne planeten.

Julia Michaels – det må være lov å kalle henne norgesvenn etter alle de norske skrivesamarbeidene – lager vanligvis ikke tom pop.

Muligens har hun begynt å spare de beste ideene til sin egen karriere, etter at «Issues» klatret helt til tolvteplass på Billboard Hot 100.

Dette er i alle fall ikke samme hitmateriale som Nico & Vinz-låten «That's How You Know» eller Kygo-samarbeidet «Carry Me».

Eller, som nevnt, «Hurts So Good»

«Party’s Over» er et skuldertrekk som prøver å være en invitasjon.

Astrid har chardonnay i blodet og vil ha nachspiel, men luften har gått ut av ballongene og resten av festen står i taxikø.

