Låtanmeldelse: Astrid Smeplass – «Bloodstream»

Kjærlighetstimen med Doktor Astrid.

LÅT: POP

Astrid S

«Bloodstream»

(Universal)

I fjor stilte hun skjelvende spørsmål om den gode smerten, men nå begynner Dr. Astrid kanskje å bli vel selvsikker i faget sitt.

Hennes nye singel er nok et kapittel om hvordan forelskelse påvirker kroppen hennes, men hun tar oss fra den litt kjedelige timen om lungene («Breathe») til mer involverende stoff i blodomløpet.

Om du ser etter et et monumentalt hook på nivå med «Hurt So Good», finner du det neppe i «Bloodstream». I likhet med de fleste poplåter om dagen, er den enda et bidrag til dette stadig mer refrengløse samfunnet vi befinner oss i.

Men det er den spøkende atmosfæren, pulserende oppbyggingen og Astrids instendige vokal som får låten til å flyte pent.

Slimete trommer



Med hjelp fra den fremadstormende svenske låtskriveren Shy Martin, og dyster urban-elektronikk fra produsentduoen Humble & Blisse (som også gjorde «Hyde»), viser Astrid en behersket øvelse i repetisjon og en frigjørelse fra skjematisk popstruktur.

Over slimete trommer kryper låtens mantra, «wherever I go, he’s been», nesten under huden slik Astrid synger om.

Det er riktig nok den robotiske, Imogen Heap-aktige messingen i «he’s floating in my bloodstream now» som ulmer seg opp til låtens klimaks.

Ikke en låt som bosetter seg i blodet ditt, men den får det til å boble mot slutten.

SANDEEP SINGH