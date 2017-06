Kylie Jenner bruker Astrid Smeplass-låt for å selge sminke

Rennebujentas sang er lydsporet til realitystjernens nye leppestift.

Den amerikanske TV-stjernen Kylie Jenner (19) er en av verdens mest ettertraktede kjendiser, med over 94 millioner følgere på Instagram.

Nå tar hun i bruk norsk musikk for å selge en ny leppestift, som hun promoterer på Instagram-kontoen til kosmetikkserien sin, Kylie Cosmetics, som har over 13 millioner følgere.

Og det er Astrid Smeplass' første 2017-singel, «Breathe», som surrer og går over bildene av Jenners «BUNNY matte liquid lipstick».

Jenner har valgt en remiks av «Breathe», som er utført av den amerikanske artisten Lauv.

Se og hør her:

Smeplass' plateselskap Universal sier de ikke kjenner til noen inngått avtale med Jenners firma om bruk av låten.

– Vi må se nærmere på dette, som jo er naturlig når det gjelder kommersiell bruk av musikk vi gir ut, sier Bjørn Rogstad, ansvarlig for nordisk repertoar ved Universal.

– Men dette sagt: For oss er all spredning av Astrids musikk bra. Vi er i en byggefase med henne, og det er ikke oss imot at 13-14 millioner hører låten.