Konsertanmeldelse: Astrid Smeplass

Akustisk Astrid S kan gjerne gjentas.

KONSERT: Astrid S.

STED: Kulturkirken Jakob, Oslo, Bylarm

PUBLIKUM: ca. 800 (fullt)

«Står’n på?» spør Astrid S ut i lokalet. Før hun gir opp å spille gitar selv på «Jump».

Og snur konserten.

Les også: Astrid kribler i hele kroppen

Frem til det har hun gjort «Hurts So Good», stille alene ved flygelet. Slik hun blant annet gjorde det på P3 Gull. Etterfulgt av «Hyde». Akkompagnert av en enslig cello og den naturlige klangen i kulturkirken blir den en enda mørkere og mektigere sak enn studioversjonen. Støttet av et band som etterhvert sniker seg umerkelig inn i låten. De er nærmere Kirkelig Kulturverksted enn topplisten på Spotify.

Det kler både låten og lokalet.

Tone Damli: – Hei, jeg var med og fant Astrid!

Noen av de nye låtene fremstår ikke like sterke. Av de fire hun introduserer her, kommer tre før «Jump». Den første sliter med å komme skikkelig i gang som låt. Den andre handler om at Astrid S har fylt 20. Og virker å ta en litt nyere retning. Den tredje er nærmere en kommende hit, men klarer ikke å henrive et primært sittende publikum. Selv om Astrid spiller synthtromme med blålysende klubbe på refrenget.

Akkurat der burde vel de som forventet at denne «en gangs»-foretéelsen under Bylarm skulle være en real unplugged-vekkelse, tatt tegningen.

Husker du? Dommerne raste da Astrid (16) røk ut

Men så skjer altså dette lille miraklet med «Jump». En ganske ordinært produsert sak, som egentlig er en av de svakeste på fjorårets varierende EP. Her blir den mer lik den akustiske versjonen som kom i oktober.

Den legges nydelig nedpå, og glir elegant og umerkelig over i Matoma-samarbeidet «Running Out». En lavmælt variant, så betagende at den kunne vært brukt som lydspor til vendepunktet i en hvilken som helst romantisk komedie.

Og det blir åpenbart at de fleste av Smeplass' sanger fungerer i ulike arrangementer – ikke bare i sitt radioproduserte hithabitat.

Hun avslutter med nok en ny låt, den kommende singelen «Breathe». Den mest lovende av alle hun har spilt. Den framføres også som en hit, helt uten noe som helt strømløst.

S for sakralt ble det aldri. Det var nok heller ikke meningen.

TOR MARTIN BØE