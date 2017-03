Julia Michaels: – Når Astrid Smeplass er i rommet vil du ikke forlate det

En av verdens største låtskrivere er fan av den norske popstjernen.

Julia Michaels (23) fra Iowa har seilt opp som en hitmaker av rang de siste årene, med låter for artister som Justin Bieber, Selena Gomez og Demi Lovato.

Selv er hun ute med singelen «Issues», en stor hit internasjonalt – ikke minst i Norge.

Den er nå på fjerdeplass på Spotifys norgesliste – rett bak Astrid Smeplass' ferske singel «Breathe», som har over 1,2 millioner avspillinger etter to døgn.

De to har jobbet en god del sammen. Og på sitt første norgesbesøk sparer ikke Michaels på konfekten når hun snakker om popstjernen fra Rennebu.

NORGESVENN: Julia Michaels er glad i norske artister, og nordmenn er glade i henne. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Altså, når Astrid er i rommet vil du ikke forlate det. Hun er så tullete, så morsom, snakker om alt og ingenting. Null filter. Hundre prosent personlighet, sier Michaels til VG.

– Men så, i det øyeblikk hun setter seg ved pianoet er det bare «åh, wow!». Hun er svært begavet. Men det trenger jeg ikke å si engang.

Michaels' låter er til sammen avspilt over åtte milliarder ganger på Spotify.

Litt anal



SINGELAKTUELL: Astrid Smeplass. Foto: KRISTER SØRBØ

En viss prosentandel av disse kommer fra Smeplass-hiten «Hurts So Good», som har 122 millioner avspillinger og er en av Michaels' sanger.

Låtskriveren bak Justin Biebers «Sorry» (881 millioner på Spotify) forteller at hun ikke tar lett på hvordan verkene hennes behandles.

– Jeg er litt anal i den forstand at hvis en artist ikke høres bra ut på mine låter, vil jeg ikke at det skal utgis, sier Michaels.

– Men Astrid låter jo fantastisk på «Hurts So Good».

Talentfull og ydmyk



PRISVINNER: Astrid Smeplass på Spellemannprisen i januar. Foto: KRISTER SØRBØ

– Dette er så koselig, kvitrer Smeplass når VG forteller om kudosen.

– Og det samme tilbake! Julia er det mest sjarmerende mennesket jeg noen gang har møtt, tror jeg. Så talentfull og ydmyk. Veldig kult å se at hun gjør det så bra med låten og artistprosjektet sitt. Hun synger jo helt fantastisk.

Michaels er ikke involvert i Smeplass' nye singel; det er hun derimot på en låt Smeplass slipper til våren.

– Jeg tror du kan høre at den er litt i samme gaten som «Hurts So Good», det er samme produsent på den også, forteller Smeplass, som snart drar til Los Angeles for å lage musikk i en måneds tid.

Smeplass er langt fra den eneste norske artisten Michaels liker.

HITVETERANER: Stargate–Tor Erik Hermansen (t.v.) og Mikkel Storleer Eriksen. Foto: AXEL ÖBERG

Blant dem hun holder høyest er hitsnekkerduoen Stargate–som har skrevet og produsert «Issues» sammen med henne.

– Jeg var faktisk sammen med dem da «Sorry» gikk til førsteplass, det var de som skaffet champagnen, ler Michaels.

– Det er alltid gøy å jobbe med Stargate. Jeg beundrer dem så mye, deres ekspertise innen låtskriving er fenomenal. Å ha dem som samarbeidspartnere og venner er så kult.