Julia Michaels er popkometen som jobber med Astrid Smeplass, Kygo og Stargate

USA har en ny popstjerne som elsker å jobbe med norske artister.

23 år gamle Julia Michaels fra Iowa var på sett og vis godt representert på Spellemannprisen i helgen.

Som en av låtskriverne bak Astrid S-slageren «Hurts So Good», og som vokalist på Kygo-låten «Carry Me» – som hun også har vært med på å skrive.

Michaels har vært en flittig brukt låtskriver i det øvre sjikt av popindustrien de siste årene.

Hun står blant annet bak Justin Biebers kjempehit «Sorry», og har skrevet for blant andre Selena Gomez, Britney Spears, Hailee Steinfeldt, Zara Larsson, Demi Lovato, Little Mix og Fifth Harmony.

POPKOMET: Julia Michaels. Foto: UNIVERSAL

Michaels stiller også med en låt på Ed Sheerans kommende album.

Akkurat nå er hun imidlertid i ferd med å slå gjennom som artist på egen hånd.

– Fantastisk flink



Singelen «Issues» er den beste nykommeren på denne ukens VG-liste, og er i skrivende stund nummer tre på Spotifys globale viral-liste.

– Hun er en fantastisk flink låtskriver, og det var veldig gøy å jobbe med henne, sier Astrid Smeplass.

KLISSVÅT OPPTREDEN: Astrid Smeplass under fremføringen av «Hurts So Good» på Spellemannprisen. Foto: KRISTER SØRBØ

Bjørn Rogstad, artist- og repertoaransvarlig ved plateselskapet Universal, levner ingen tvil om at Michaels er en stor satsing internasjonalt.

Ei heller om at hun la verdifull innsats i «Hurts So Good», som har 114 millioner avspillinger på Spotify.

Stargate med på hiten



– Når det er sagt, låten hadde aldri passert den magiske 100-millionersgrensen uten Astrid. Hun tillegger enhver låt ekstra verdi og betydning, påpeker Rogstad.

Han opplyser at det er grunn til å vente seg flere Julia Michaels-bidrag til Smeplass' fremtidige utgivelser.

I mellomtiden kan det noteres norsk triumf også i forbindelse med «Issues», for der har Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen i Stargate bidratt med både låtskriving og produksjon.

Ifølge Julia Michaels' Wikipedia var det flere store artister som slåss om å få spille inn låten, men hun beholdt den selv fordi hun visste den ville være en perfekt debutsingel.

– Dette var første gang jeg skrev en sang som låt så mye som meg selv at jeg ikke kunne forestille meg noen andre synge den, sier hun.