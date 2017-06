Fotball ga Astrid Smeplass «verdens beste følelse»

CARDIFF (VG) Lagspillet gjør deg mer rustet til å ta plass og være utadvendt, mener popartisten.

Lørdag kveld underholdt Astrid Smeplass (20) tusenvis av tilskuere på festival i Umeå.

Mandag kunngjør hun en forestående turné i Europa, Nord-Amerika, Australia og Norge. Snart slipper hun sin andre EP.

Rennebujenta tror ikke hun hadde vært der hun er i dag uten lagidretten hun var del av som barn og ungdom, noe hun nå fronter som offisiell støtteperson for en UEFA-kampanje rettet mot unge jenter.

– Fotball har formet meg som person, sier Smeplass når VG møter henne i forkant av Champions League-finalen for kvinner.

BRUKER HODET: Astrid Smeplass. Foto: TROND JOHANNESSEN

– Og den har gjort at jeg har fått utløp for rastløsheten min og at jeg har kunnet strekke meg etter å bli bedre i noe.

Ga selvtillit



Hun begynte med ball i femårsalderen. I starten av tenårene satset hun hardt.

– Jeg tenkte at det her gir meg verdens beste følelse og er det eneste jeg vil. Først og fremst var det med på å gi meg selvtillit og at jeg følte at jeg hadde tilhørighet, forteller hun.

SPILLER STERKT: Astrid Smeplass fronter UEFA-kampanjen «Together #WePlayStrong». Foto: TROND JOHANNESSEN

– Det bygde en identitet for meg å være en jente som spilte fotball, og være en del av et lag og få den lagfølelsen.

Tidvis kunne det gå hardt for seg, røper hun.

– Min styrke var vel å ta fra folk ballen og hoppe inn i duellene, bruke kroppen min og være uredd. Jeg var kanskje litt tøff ja.

Har med holdningen



Rundt konfirmasjonstiden kjøpte Smeplass gitar, og begynte å skrive låter. Derfra var veien kort til «Idol» og stor berømmelse i Norge, fulgt av en popkarriere som har beveget seg langt utenfor Norges grenser.

SELVSIKKER: Astrid Smeplass på scenen, her under Bylarm i mars. Foto: TORE KRISTIANSEN

Da ble det også slutt på fotballsatsningen. Men hun mener å ha med seg holdningen fra banen i sitt artistvirke.

– I fotball handler det om at man tør å ha ballen, og det kan man jo ta med seg videre inn i et klasserom eller andre steder, sier Smeplass.

30. juni kommer den nye EP'en. Fem spor med det artisten selv omtaler som «elektro-nissepop»

– Det blir digg å endelig få dem ut. Målet er å føle at man er blitt litt bedre for hver gang, og det føler jeg at jeg har fått til.