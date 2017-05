Elton John hyller Astrid Smeplass og norsk pop: – Formerer seg som kaniner

Poplegenden synes Norge er i støtet om dagen.

Elton John (70) er imponert av norsk pop generelt, og unge norske popjenter spesielt.

Les også: BBC + Astrid S = <3

Det er ikke lenge siden han falt i staver over Sigrid Raabe (20) og hennes «Don't Kill My Vibe».

Mandag og tirsdag ga Elton John Astrid Smeplass (20) plass på showet «Rocket Hour», som han holder på Apples nettradiostasjon Beats1.

Sjekk: – Når Astrid er i rommet vil du ikke forlate det

Etter å ha spilt Smeplass' nye singel «Breathe» følger han opp med:

NORGESVENN: Elton John. Foto: REUTERS

– Astrid S og «Breathe», fra Norge. Hvor kommer de fra, alle sammen? De formerer seg jo som kaniner der borte!

Fikk du med deg? Astrid hyller omstridt popidol

Elton John viser videre til at Norge pleide å være en stående spøk i popmusikken, best kjent for alltid å komme på sisteplass i Eurovision Song Contest.

– Nå kommer de opp med så mye fabelaktig musikk, og det ser ut til å være noe nytt hver eneste uke, jubler han.

– Briljant! Bra gjort, Norge! Hallo Oslo, vi elsker dere! Jeg håper å reise tilbake dit snart, for jeg elsker å være der, avslutter popikonet.

Tone Damli: – Hei, jeg var med og fant Astrid!

Smeplass kommenterer oppmerksomheten fra Elton John på Twitter:

Anmeldelse: Astrid S på Bylarm