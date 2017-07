Astrid Smeplass svidde av millionbeløp på oppvarmingsturné

Å varme opp for mer kjente artister kan være bra for karrieren. Det kan også være kostbart.

Astrid Smeplass (20) er en stor satsning for plateselskapet Universal. Ikke bare i Norge, men også i verden for øvrig – ikke minst i USA.

Smeplass er en stjerne av kaliber i Norge. Denne uken er hun beste nykommer på VG-lista. Hun har også en dedikert fanskare globalt, og har to låter med over 130 millioner avspillinger på Spotify.

Samtidig er hun fortsatt i et oppbyggingsstadium av karrieren – og det koster penger å bygge en artist internasjonalt.

I 2016 var hun med det australske popidolet Troye Sivan på hans turné i Europa og USA.

VARMET OPP: Astrid Smeplass møter Troye Sivans publikum i Londons O2-Forum april 2016. Foto: KLAUDIA LECH

Til sammen varmet Smeplass opp for Sivan på 30 show, på konsertsteder med kapasitet fra 900 til 8000 tilskuere.

Det høres kanskje ut som en greit innbringende jobb, men tvert imot:

Turneen kostet Smeplass-teamet over en million kroner å gjennomføre.

TOK MED ASTRID: Troye Sivan, her sammen med Katy Perry. Foto: AFP

Ser etter muligheter



Dette fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

– Vi følte at det var en hundre prosent riktig og viktig investering, sier Smeplass-manager Halvor Marstrander.

– Vi ser hele tiden etter muligheter å eksponere Astrid på.

Music Norway, som jobber med eksport av norsk musikk, spyttet 90.000 kroner inn i Smeplass' turné med Sivan.

GOD STEMNING: Astrid Smeplass og manager Halvor Marstander. Foto: KLAUDIA LECH

«Ser ut som et ganske friskt budsjett», kommenterer Tord Krogtoft – daglig leder av Øyafestivalen; sitter i fagutvalget for fordeling av Music Norways midler – i søknadsbehandlingen.

Smeplass' apparat søkte om 250.000 kroner i reisetilskudd fra Music Norway.

Kraftig honorarkutt



Inntektene på turneen var i budsjettene stipulert til litt over 4000 kroner per spillejobb; til sammen ca. 127.000 kroner for Europa- og USA-konsertene.

SENTRAL KONTAKT: Astrid Smeplass og hennes USA-manager Steve Bursky. Foto: KLAUDIA LECH

Det blir det ikke mye overskudd av, med budsjetterte utgifter som 190.000 kroner til musikere, 195.000 til crew, 280.000 til hotell , 175.000 til flytransport og 210.000 til bakketransport.

For ikke å glemme 17.000 kroner satt av til bagasje-overvekt på USA-delen av turneen.

I rapportene levert til Music Norway i etterkant oppgis det imidlertid kun 40.000 kroner inntjent til sammen fra Europa og USA.

ETTERTRAKTET: Astrid Smeplass er offisiell supporter av UEFA og kvinnefotball, her med landslagsspiller Maren Mjelde. Foto: NTB SCANPIX

– Det viste seg at Sivan-teamet ikke var villige til å betale like mye som vi så for oss at det var naturlig å få i honorar for en slik jobb, forteller Marstrander.

Både Smeplass og manageren står oppført med null i honorar i budsjettene.

– Vi ønsket at inntektene skulle gå med til å få ned kostnadene på turneen, derfor tok vi ikke ut honorar.

Store regninger



Av rapportene fremgår det at det er plateselskapet Universal Musics norske kontor, som har signet Smeplass, som dekker milliontapet.

ERFAREN: Astrid Smeplass har vært konstant i rampelyset siden hun ble kjent via «Idol» som 16-åring. Her i 2013. Foto: HELGE MIKALSEN

I Europa kom regningen fra Troye Sivan-turneen på 745.000 kroner.

USA-biten endte på 360.000 kroner i minus.

– Det stemmer at vi har tatt risikoen, men det er ikke det samme som at vi har tatt den endelige regningen, sier norske Universals A&R-sjef Bjørn Rogstad.

Han vil ikke utdype hvilke andre som er med på å betale gildet.

– Det kan jeg ikke kommentere på grunn av konfidensialitet. Men det ligger jo i det jeg sier at det er et spleiselag Team Astrid imellom.

ASTRIDS RYGGSTØTTE: Universal-sjef Bjørn Rogstad satser stort på Smeplass, og sier seg villig til å betale regninger nå for å slippe å dele fremtidig gevinst. Foto: KLAUDIA LECH

Rogstad hevder at Smeplass' låter nå streames over en million ganger daglig, og forklarer at norske Universal ikke ønsker at Smeplass-utgiftene skal fordeles internasjonalt.

– Vi ønsker all kontroll for å sikre langtidseffekten av en eventuell global suksess. Skal vi beholde kontrollen, må vi være villige til å betale regningene.

I rapporten fra USA-delen av turneen er det i skrivende stund ikke levert detaljert regnskap til Music Norway, kun en faktura som viser underskuddet.

PRISVINNER: Astrid Smeplass vant Spellemannpris for «årets nykommer» i januar. Her på rød løper før utdelingen. Foto: NTB SCANPIX

Målsetningen for turneen var ifølge søknadene å etablere Smeplass som artist i de aktuelle territoriene, knytte henne opp mot Troye Sivans unge pop-publikum, samt gjøre promo og knytte kontakter underveis.

I rapportene meldes det om suksess, blant annet tusener av nye følgere på streamingplattformer og i sosiale medier.

Lang vei å gå



– Vi gikk for Troye Sivan-turneen fordi han og Astrid har en ganske sammenfallende fanbase, og det så vi reell effekt av hvert eneste sted vi besøkte, sier Marstrander.

Likevel skriver Universals A&R-manager Yngve Næss:

«Vi har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å etablere Astrid i USA, men hun har fremdeles en lang vei å gå. Dette arbeidet fortsetter med full styrke i 2017.»

PÅKOSTET: Astrid Smeplass reiste med et stort team til Gran Canaria tidligere i år for å ta bilder til promobruk og platecovre, som dette. Foto: STIAN ANDERSEN/UNIVERSAL

2017-arbeidet med Smeplass trenger også full styrke for å gjøre tallene mer oppløftende for Halvor Marstranders selskap, Interstellar Management AS.

Det hadde i 2016 inntekter på 491.000 kroner, utgifter på 704.000 og et underskudd på 223.000.

Lønnskostnadene var kun på 4500 kroner. Resten var rene driftskostnader.

Aksjekapitalen er tapt og egenkapitalen negativ.

PUBLIKUMSTEKKE: Astrid Smeplass på VG-lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo 2015. Foto: THERESE ALICE SANNE

Investeringsår



Selskapet har fire aksjonærer. Marstrander har 68 prosent av aksjene. Astrid Smeplass har 26,7 prosent.

«Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning, forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.», skriver styreleder Marstrander i årsberetningen.

Overfor VG understreker manageren at 2016 var et investeringsår for ham og Smeplass.

Han mener det ikke er unikt for en artist på hennes nivå å bruke mye penger på noe som kan bli en fremtidig suksess.

– Er Astrid S et overskuddsprosjekt økonomisk i 2017?

PROFILERTE SAMARBEID: En viktig faktor i oppbyggingen av Astrid S internasjonalt er å koble henne til andre artister med global appell. Her opptrer hun i Oslo Spektrum med kanadiske Shawn Mendes. Foto: GETTY

– Det vil jeg ikke si at det er. Det er enormt tid- og kostnadskrevende å bygge opp en artist globalt, som vi gjør med henne nå. Vi er et kjerneteam på rundt 20-25 stykker, som jobber på provisjoner. Og det er ikke nevneverdige inntekter, men det er klare målsetninger og vi er på god vei og veldig fornøyd med utviklingen.

– Hva lever du og Smeplass av?

– Selvfølgelig er det en krevende situasjon å livnære seg, når man investerer så mye. Men skal man få til noe, må man også investere mye.

HOLLYWOOD-VENNINNE: Astrid Smeplass og sanger/skuespiller Hailee Steinfeld har uttrykt gjensidig beundring. Foto: TROND SOLBERG

Marstrander bekrefter at Smeplass gjør en del eventjobber.

– Men ikke så mange, siden hun er så mye på reisefot. Hun har en viss mengde forskudd fra Universal. Hun får penger fra plateselskapet og fra sitt publishingselskap Sony ATV.

Pizza ikke gratis lenger



I høst legger Smeplass ut på en omfattende soloturné i Norge, Europa og USA. Det jobbes også med å legge Australia og New Zealand inn i planen.

– Turneen i høst gjør vi med turnéstøtte fra Universal, og ved hjelp av billettinntektene der håper vi å gå i pluss. Ingenting er bedre enn det, flere venues er allerede utsolgt og ting ser veldig bra ut, sier Marstrander.

(saken fortsetter under klippet)

VIP-PAKKE: På Smeplass' kommende turné får man møte artisten, spise pizza med henne og mer til, om man vil betale nesten 500 kroner i tillegg til konsertbilletten. Etterspørselen er ifølge manager stor.

Smeplass var på en liten soloturné i Europa november 2016, finansiert av plateselskapet.

Der utmerket hun seg ved å møte publikum mens de stod i kø til konsertene hennes. Artisten spanderte pizza og tok selfies med fansen.

Det får fansen oppleve også på den kommende turneen – men denne gangen koster det penger.

Manageren påpeker at Smeplass kunne fått stor finansiell gevinst ut av å sette utlandet på vent og heller dyrke etterspørselen i det norske markedet, i form av festivaler, events og andre kommersielle avtaler.

– Men vi bygger en langsiktig internasjonal artistkarriere, så da får penger heller kommer senere.