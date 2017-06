Astrid Smeplass snakker ut om ryktestormen rundt henne og Herman Tømmeraas fra «Skam»

Bilder fra video utløste skred av spekulasjoner.

Astrid Smeplass (20) har vært godt synlig rundt «Skam»-skuespillere før, noe som har en tendens til å vekke oppsikt.

Dét ble det også da hun to uker tilbake begynte å poste bilder av seg selv i omfavnelser og svømmebasseng sammen med Herman Tømmeraas (20), en av de største «Skam»profilene, kjent som «Penetrator-Chris» og «gutte-Chris».

På Smeplass' Instagram haglet det med likes og spørsmål om hvorvidt de er et par. Antallet kommentarer var det mangedobbelte av det artisten pleier å få på sine bilder – og hun er vant til mange.

Smeplass har vist seg med Tømmeraas tidligere; de kom sammen på rød løper på Spellemannprisen i januar.

SMILER AV RYKTENE: Astrid Smeplass. Foto: NTB SCANPIX

Men – «akk» eller «heldigvis», alt ettersom – rennebujenta avkrefter at det er noe kjæresteforhold.

Møttes på settet



– Vi ble kjent etter at jeg kom innom settet til en episode av «Skam» i fjor sommer. Han er veldig flink til det han gjør, og det er så gøy å se alt han har fått til i og utenfor «Skam», sier Smeplass.

Artisten forteller at de to hadde det morsomt under innspillingen av videoen til hennes nye singel, «Such A Boy». Det var derfra de ovennevnte bildene ble hentet.

Se en smakebit av videoen her:

(saken fortsetter under klippet)

– Uansett hvem man poster bilder med på sosiale medier, kommer det kommentarer på om man er et par. Men jeg og Herman er nok bare veldig gode venner, smiler Smeplass.

– Gutter er dramatiske



«Such A Boy» er ifølge Smeplass et motstikk til uttrykket «don't be such a girl».

– Det har blitt et slags negativt ladet tilsnakk. Og både gutter og jenter blir fortalt at de ikke skal være så jentete. Jenter blir ofte fremstilt som de dramatiske og emosjonelle i et forhold i filmer og bøker. Gutter er jo like dramatiske og emosjonelle. Jeg prøver vel bare å synge om en gutt slik jenter blir sunget om.

Smeplass har ikke bare singelen ute; nå har hun akkurat sluppet sin andre EP, titulert «Party's Over».

– Hva er det beste og verste ved EP'en?

– At den er ute! Det er ikke bare mine sanger lenger, det er alles. Det er både skummelt og fint.