Astrid Smeplass rett til topps på VG-lista med «Think Before I Talk»

Gruser konkurrenter som Justin Bieber og Taylor Swift.

Astrid Smeplass (20) styrker sin posisjon som en av Norges største popstjerner.

I skrivende stund er hun den aller største, for i dag går hennes ferske singel «Think Before I Talk» rett inn på førsteplass på VG-lista.

– Det er en stor milepæl å ha min første nummer én-låt på VG-lista, sier Smeplass til VG.

– Veldig gøy og utrolig stas!

Med dette skyver hun Justin Biebers ferske «Friends» ned fra toppen av Norges offisielle hitliste; han måtte nøye seg med én uke i denne omgang.

GRUSES AV ASTRID: Taylor Swift. Foto: AFP

Samtidig med Smeplass slapp Taylor Swift sin første ferske solosingel på tre år forrige fredag.

Hennes «Look What You Made Me Do» er imidlertid ikke i nærheten av å matche popkollegaen fra Rennebu.

Dobler Taylors tall



På Spotify har «Think Before I Talk» de siste dagene ligget tett opp mot 200.000 daglige avspillinger i Norge. «Look What You Made Me Do» har ligget jevnt under 100.000, og må nøye seg med en syvendeplass på VG-lista.

Det er hakket bak Smeplass' forrige singel, «Such A Boy», som har sjetteplass denne uken.

NED FRA TOPPEN: Justin Bieber. Foto: AFP

Det er langt i fra dagligdags at en norsk artist topper VG-lista.

Siden VG-lista startet i 1958 har kun 27 norske kvinnelige soloartister nådd førsteplassen, med til sammen 34 hits – «Think Before I Talk» inkludert.

Samboeren var siste



Den forrige som klarte det var Smeplass' samboer Julie Bergan, som toppet med «Arigato» sommeren 2016.

Før henne måtte man tilbake til 2013, Adelén og hennes «Bombo».

44 mannlige norske soloartister har toppet VG-lista, med til sammen 57 hits.

ELSKER ASTRIDS LÅT: Meghan Trainor. Foto: AFP

Vokser internasjonalt



Nå er det også tydelig at «Think Before I Talk» gjør seg godt gjeldende utenlands.

På én uke har den hanket inn tre millioner Spotify-spillinger, hvilket har gitt den en 159. plass på streamingtjenestens globale hitliste.

I USA har Smeplass' plateselskap satt 19. september som «impact date» for sangen, hvilket vil si at de gjør et massivt fremstøt for å få den spilt på amerikansk radio.

Dét er ingen garanti for å få en hit. Men, som A&R-sjef Bjørn Rogstad i Smeplass' plateselskap Universal påpeker:

– Man får ingen «impact date» i USA uten at de mener alvor. Sist det ble gjort med en Astrid-låt var med «Hurts So Good».

«Hurts So Good» passerte denne uken 150 millioner avspillinger på Spotify.

«Think Before I Talk» har blant annet fått kudos fra damen bak en av de siste årenes største hits, Meghan Trainor.

Etter brakdebutsingelen «All About That Bass» har Trainor hatt tre topp 10-hits og ytterligere to sanger på topp 20 i USA. Hun har over 2,2 millioner følgere på Twitter, og er på et annet plateselskap enn Smeplass.

– Det kan virke som vi er på vei inn i en ny fase, konstaterer Bjørn Rogstad.