Astrid Smeplass, Julie Bergan og Fanny Andersen – trekløveret som ble popstjerner

Om du befinner deg i London i slutten av mai kan du se alle tre opptre live.

Astrid Smeplass' og Julie Bergans glitrende popkarrierer og vennskap er godt dokumentert.

Mindre kjent er det at de har en venninne som også ligger an til å gjøre det skarpt i popsirkuset: Oslojenta Fanny Andersen (20).

Les også: Fanny står frem som bifil i video med Sophie Elise

Hennes singel «Kids» passerte en million avspillinger på Spotify denne uken.

Andersen deler dessuten plateselskap og management med Aurora Aksnes og Sigrid Raabe, og har en kontrakt med Universal i Tyskland som sørger for europalansering.

Sjekk: – Når Astrid er i rommet vil du ikke forlate det

«TULLETE»: Astrid Smeplass. Foto: KRISTER SØRBØ

20. mai holder Julie Bergan konsert i Brighton. 22. mai spiller Fanny Andersen i London. Dagen etter opptrer Astrid Smeplass i samme by.

– Nei, vi er ikke en vanlig vennegjeng, medgir Andersen.

– Men vennskapet vårt er som alle andres – vi henger i sofaen og spiser chips og taco.

Fikk du med deg? Astrid hyller omstridt popidol

– Utrolig morsom



Bergan omtaler Andersen som særdeles omtenksom og snill.

– Fanny er ekstremt lite selvhøytidelig og utrolig morsom, veldig gode egenskaper å ha i denne bransjen.

«OMSORGSFULL»: Julie Bergan. Foto: STEPHEN BUTKUS/WARNER

Så du denne? Justin Bieber sjekket ut Julie Bergan

Smeplass sier at trioen har stor glede av å utveksle erfaringer fra popbransjen med hverandre – og skjønner at de er en annerledes gjeng.

– Vi sitter og klyper oss selv i armen. Det er jo helt sinnssykt. At vi får gjøre dette og dele det med hverandre.

Kan ikke bo sammen



Smeplass beundrer Andersens egenskaper.

– Fanny er veldig åpen, både i tekstene hun skriver og som person, hun sier bare akkurat det hun mener.

Gå ikke glipp av: Billboard skryter av Julie Bergan

«VIMSETE»: Fanny Andersen. Foto: PETROLEUM

Og hva kan nykommeren røpe om sine mer kjente venninner?

– Julie er litt mamma. Sykt omsorgsfull. Julie tar valgene, hvis vi andre ikke greier å bestemme oss. Astrid er den tullete! Jeg er den vimsete og glemsomme – på en sjarmerende måte.

Andersen bor hjemme hos sin far, mens Bergan og Smeplass deler leilighet på Frogner.

Der henger de sammen så ofte de greier å samles.

– Jeg er der veldig ofte, men jeg tror det hadde blitt litt intenst hvis jeg også skulle bodd der. Jeg snakket akkurat med Astrid om det, ingen av oss tror det hadde fungert!

– Ingen sjalusi



Andersen mener at venninnene har lært henne mye om hvordan man skal håndtere en popkarriere.

– De er bestevennene mine, og de er grunnen til at jeg er der jeg er i dag. De har gjort meg til en bedre artist. Og det er ingen sjalusi mellom oss.

Julie Bergan har over 100 millioner avspillinger på Spotify, Astrid Smeplass over 400 millioner.

Fanny Andersen lover at hun har null problemer med å måles opp mot dem.

– Det gjør meg ingenting, og det gjør meg ingenting å være kjent som venninnen deres, for jeg er jo det.

(saken fortsetter under videoen)

Musikalsk føler Andersen seg hjemme i elektropop-kategorien, men understreker at hun ikke ønsker å låse seg til noe som helst.

Hun trekker frem svenske Zara Larsson og Tove Lo samt danske MØ som ledestjerner for hva slags type artist hun vil være.

– Uperfekte popstjerner på en måte som er ekte og kule og snakker til meg.

Apropos dét la Andersen ut dette bildet på Instagram da hun fylte 20 i januar:

(saken fortsetter under bildet)

– Jeg anser meg selv som en absolutt uperfekt popstjerne, forklarer hun.

– Jeg tenkte at hvis dette blir seksualisert – et bilde hvor jeg pusser tenner i gamle pysjamasbukser på do, med et smileyfjes over puppene – så skjønner jeg ikke hva som ikke kan bli seksualisert.

Videoen til «Kids» er også uglamorøs, påpeker hun.

– Det er viktig for meg at den er det, fordi jeg vil ha et realistisk bilde på ting.