Astrid Smeplass gjør narr av mann som ikke ville på date med henne

Ørjan Pettersen tar situasjonen på sin egen kappe, men synes ikke det er spesielt morsomt.

Det vakte stor oppmerksomhet da Ørjan Pettersen (26) fra Kvaløy i slutten av oktober kjøpte en date med populære Astrid «S» Smeplass (20).

Kjøpet var et bud på en QXL-auksjon i forbindelse med årets TV-aksjon. Det skjedde ifølge Pettersen ved en feil, og lå an til å koste ham 11.000 kroner.

Smeplass' plateselskap Universal gikk etter hvert inn og ordnet opp i situasjonen.

Tirsdag kveld tok imidlertid både artisten og hennes manager Halvor Marstrander opp tråden.

POPULÆR: Astrid Smeplass på VG-lista Topp 20-showet i Oslo i sommer. Foto: MATTIS SANDBLAD

På Smeplass' Instagram og Marstranders Facebook ble samme «meme» postet, med bildet av Pettersen som gikk landet rundt to uker tilbake.

Det er påført teksten: «Hva hvis man stemmer Trump, men mener Clinton?»

Utspillet har fått stor respons, med et femsifret antall «liker»-klikk og hundrevis av kommentarer – de fleste av dem lattermilde, men også noen som tar Pettersen i forsvar.

– Ukult



«Ganske seigt gjort å henge ham ut», mener en.

«Hva med å fremstå som et forbilde? Ukult», skriver en annen.

MYE MORO: Astrid Smeplass er ivrig i å underholde sine følgere på sosiale medier. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Ørjan Pettersen sier til VG at det er lite han får gjort med saken.

– Jeg må si jeg er litt overrasket, forteller han.

– Som alle sier, jeg kan ikke skylde på andre enn meg selv. Men det er klart at det ikke er spesielt artig å få trykt trynet sitt ut på nett slik.

Verken Smeplass eller Marstrander har besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

– Lov å gjøre feil



– Det er vel bare litt uhøytidelig selvironi fra den kanten, vil jeg tro, sier Bjørn Rogstad, sjef for nordisk repertoar i plateselskapet Universal og en nøkkelmann i Smeplass-suksessen.

– Det kan virke som humor på andres bekostning, mer enn selvironi?

– Astrid og Halvor byr ofte på moro på egen bekostning også. Så jeg tenker at det like mye er et stikk til dem selv; daten som ikke stilte opp liksom.

VG forteller Rogstad hvordan Pettersen reagerer på humoren.

– Når du sier det slik går det an å forstå. Det er lov å gjøre feil.

Rogstad opplyser at det avgjøres i løpet av onsdag hvordan den etterhvert mye omtalte Astrid S-daten i London 16. november skal løses.