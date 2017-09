Astrid Smeplass drar på internasjonal turné: – Går ikke i pluss

20-åringen drar på sin første verdensturné som headliner. Økonomisk blir det et tapsprosjekt, røper hun.

Natt til onsdag norsk tid sparker Astrid S i gang sitt største prosjekt i år, på konsertstedet Velvet Underground i Toronto, med plass til 355 tilskuere.

Det er begynnelsen på en turné som strekker seg over 11 konserter i Nord-Amerika, 11 i Norge, ti i Europa for øvrig og tre i New Zealand.

Det er første gang Smeplass turnerer som hovednavn over flere kontinenter.

I 2016 var hun med australske Troye Sivan som oppvarmingsartist i USA og Europa. Det endte med et solid underskudd.

Nå har hun selv med seg oppvarmingsartist på flere av konsertene. Men heller ikke denne gang blir det økonomisk avkastning, ifølge artisten.

UBEKYMRET: Astrid Smeplass ser på den nåværende biten av karrieren som en investeringsfase. Foto: ODIN JÆGER

– Nei, turneen går ikke i pluss, sier Smeplass lattermildt.

Må hjelpe til



Hun tror mange blir overrasket av hva det koster å være artist på veien, og at berømmelse ikke nødvendigvis er ekvivalent med store inntekter.

– Mange ser nok for seg at det økonomiske bildet er litt annerledes. Men for min del handler denne delen av min karriere mye om investering og å bygge.

Smeplass, som har store selskaper i ryggen både på studio- og livearbeid, synes det er naturlig at mye av det økonomiske ansvaret ligger på hennes egne skuldre.

ELSKER Å OPPTRE: Astrid Smeplass, her på Bylarm i mars. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Det er mitt navn, mitt ansikt, jeg som lager musikken, mine avgjørelser og ideer – da må jo også jeg hjelpe til med å bygge det, og stå for en turné, for det er jeg som sitter igjen med fortjenesten til slutt, langsiktig.

– Tar du stor økonomisk risiko personlig?

– Ikke som jeg føler på, i alle fall. Men jeg hadde ikke gjort dette om jeg ikke hadde troen på at det skal gå bra til slutt. Og så må man jo bare ta en sjanse med det man gjør.

Smeplass synes det er spennende å jobbe med den økonomiske biten av karrieren, og er selv involvert når budsjetter settes opp.

SMÅ KÅR: Astrid Smeplass gjør seg klar for konsert på et toalett under 2016-turneen. Foto: KLAUDIA LECH

– Man lærer masse, det er nesten som å studere, sier Smeplass, som gjerne vil tilbake til skolebenken på ett eller annet tidspunkt.

Fansen best



Røde turnétall er ikke noe som plager henne, forsikrer hun om.

– Jeg gjør ikke turneen for å gå i pluss. Jeg gjør den for å spille, få mer liveerfaring, møte fans, spise pizza hver dag.

Det beste er å treffe fansen, synes Smeplass – som på turneen utenfor Norge arrangerer «meet & greet»-seanser hvor tilhengerne får møte og spise pizza med henne for en femhundrelapp.

– Jeg er jo veldig takknemlig for at de kommer på konsertene mine. Jeg liker veldig godt å bli kjent med dem, vite hva de gjør og hva de vil bli.

Til sammen består Smeplass' turné-trupp av seks personer.

SMEPUSS: Også på kommende turné er Astrid Smeplass avhengig av offentlige steder for å få pusset tennene. Foto: KLAUDIA LECH

– Det er som å være på skoletur. Vi bor i en ganske liten van uten toalett. Vi får ikke pusset tennene før klokken 15 på dagen, når konserthusene åpner. Det er litt rølpete, men jeg liker det skikkelig godt. Jeg gleder meg masse!

Holder toppen



Smeplass drar på turné med sin første VG-listetopp i bagasjen. «Think Before I Talk» har holdt førsteplassen i to uker nå, og holder stand som den mest populære sangen på norske Spotify.

Sangen har rundt en halv million avspillinger per dag på streamingtjenesten. En tredjedel av disse er norske lyttere.

– Hvilke ambisjoner har du for låten?

– Ambisjoner kan de som jobber rundt meg ha. Jeg er fornøyd bare låtene blir bra, smiler Smeplass.